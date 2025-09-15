Điều chỉnh thành công, chỉ chờ Vàng "bay"?
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Hôm nay, thị trường tập trung vào các số liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm ADP của Mỹ, dữ liệu...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.58% lên 5,970.37 điểm, còn chỉ số Dow Jones tăng...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry: ...
Tại hội nghị thượng đỉnh ở Zurich, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng...
Tâm lý trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang có sự pha trộn rõ rệt. Các nhà đầu tư đang "nín...
21:00, Hoa Kỳ - Việc làm tại JOLTS trong tháng 4: thực tế 7.391M; dự báo 7.110M; trước đó 7.200M; 21:000,...
Hôm nay, cổ phiếu Hims & Hers (HIMS.US) tăng hơn 6% ngoài phiên sau thông tin về kế hoạch mua lại nền tảng châu Âu...
Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố một chiến lược quốc phòng đầy tham vọng, nhằm đưa lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh vào...
Vào ngày 3 tháng 4, đã có một đợt giảm mạnh hai chữ số đối với Chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc Hang Seng, gây ra...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu chỉ sau vài phút...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có phiên tăng mạnh vào ngày thứ...
Hôm nay, lịch kinh tế mang đến một số dữ liệu quan trọng, với tâm điểm là số liệu lạm phát sơ bộ tháng 5 của khu vực Eurozone,...
Biên bản RBA cho thấy xu hướng ôn hòa trong bối cảnh bất ổn toàn cầu Trong phiên giao dịch châu Á, Ngân...
CPI tháng 5: -0,1% YoY (Dự báo: -0,1% YoY và trước đó: 0,0% YoY) CPI hàng tháng: 0,1% MoM (Lực đẩy 0,1% MoM...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/06, chỉ số S&P 500 tiến 0.41% lên 5,935.94 điểm, còn chỉ số Nasdaq...
Giá Bạc tăng vọt gần 5% trong phiên hôm nay, tương tự như vàng với mức tăng gần 2,4%. Kim loại quý tăng giá do...
Đồng USD tiếp tục suy yếu trong ngày hôm nay khi các nhà đầu tư nhận thấy rủi ro leo thang hơn nữa trong chiến tranh thương...
Phố Wall mở cửa phiên ngày thứ Hai với diễn biến trái chiều, với US500 và US100 gần như đi ngang, giảm nhẹ trong biên...
