Bản tin ngày 21.07.2021
Các chỉ số Mỹ đã cố gắng khôi phục khoản lỗ lớn hôm thứ Hai vào hôm qua. S&P 500 tăng 1.52%,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Các chỉ số Mỹ đã cố gắng khôi phục khoản lỗ lớn hôm thứ Hai vào hôm qua. S&P 500 tăng 1.52%,...
Thị trường chứng khoán ở Châu Âu và Mỹ đã trải qua một đợt bán tháo mạnh vào hôm qua....
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu nhà Mỹ và báo cáo của API Netflix...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua chạm đáy. S&P 500 giảm 1.58%, Dow Jones giảm 2.09%...
Các loại tiền điện tử lớn giảm mạnh Các công cụ khai thác tiền điện tử có thể chuyển đến Texas sau đợt đàn...
Chứng khoán châu Âu trải qua phiên tệ nhất kể từ tháng 10 Chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán...
Moderna (MRNA.US), công ty Mỹ nổi tiếng với vắc xin Covid-19, đã được nhiều nhà đầu tư quan sát trong những ngày gần...
Tâm lý ngại rủi ro ngày nay củng cố đồng USD so với một số loại tiền tệ, một trong số đó là bảng Anh. Điều thú...
Sự gia tăng biến động của thị trường trong những ngày gần đây ảnh hưởng đặc biệt đến các nhà đầu tư trên thị trường chứng...
Mặc dù thực tế là thỏa thuận OPEC+ được nhiều tổ chức đánh giá là một sự kiện tích cực cho thị trường, nhưng...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều European markets trade lower Lo ngại lạm phát và các ca nhiễm...
US500 đã giảm hơn 300 điểm vào thứ Sáu và khép lại một tuần tồi tệ nhất trong tháng giữa bối cảnh lo ngại lạm...
DE30 đã bắt đầu phiên hôm nay thấp hơn trong bối cảnh số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến trên toàn cầu và...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Các ca nhiễm Covid-19 gia tăng Dầu chịu áp lực sau thỏa...
Tâm trạng trái chiều thống trị phiên châu Á. Nikkei giảm 1.15%, Kospi giảm 0.90% và S&P/ASX...
Thị trường trong tuần qua đã không có nhiều biến động dù kỳ nghỉ lễ đang diễn ra. Tuy nhiên, các nhà đầu...
Cổ phiếu của Zynex Medical (ZYXI.US) đã tăng hơn 7% trong phiên giao dịch hôm nay, kéo dài mức tăng của ngày hôm...
Thương mại bán lẻ của Mỹ tăng 0,6% MoM, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là giảm 0,4% MoM. Tuy nhiên, mức tăng mạnh này...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ