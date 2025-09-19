Cập nhật: Tâm lí người tiêu dùng thấp hơn dự kiến
Ước tính sơ bộ cho thấy tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đối với Mỹđã giảm xuống mức thấp nhất trong...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cho tháng 6 được công bố lúc 1:30 chiều BST. Báo cáo hóa ra tốt hơn...
Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong phiên giao dịch hôm nay sẽ được công bố sau nửa tiếng nữa. Doanh số bán lẻ dự...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn Tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng Euro là 1.9% Puma (PUM.DE) nâng...
Tỷ lệ lạm phát tại Khu vực đồng Euro đã giảm xuống 1.90% trong tháng 6 từ mức 2% trong tháng 5, giống với kỳ vọng của...
Dầu thô WTI (OIL.WTI) đang tiếp cận nơi có mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 6 tại ngưỡng 71 USD/thùng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn Số liệu lạm phát tháng 6 của châu Âu Doanh số bán...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.33%, Dow Jones tăng 0.15%,...
AUDJPY, cặp tiền tệ thường được coi là thước đo rủi ro, đã giảm trong tuần này. Cặp đôi này đã nhận...
Dữ liệu CPI của Mỹ được công bố cho thấy giá cả đã tăng trưởng thêm và một lần nữa, thị trường phải đặt...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Buổi điều trần thứ hai của Powell Morgan Stanley báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.12%, Dow Jones tăng 0.13%,...
Phố Wall tăng nhẹ sau bình luận của Powell BoC điều chỉnh chương trình QE Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 8 Các...
Không có bất ngờ nào trong phiên điều trần của Powell trước Quốc hội cho đến nay. Các nhận xét chuẩn bị cho Báo...
Cổ phiếu của Peloton (PTON.US) giảm hơn 4% sau khi Wedbush Securities hạ cấp cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị thể dục xuống “trung tính”...
Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 7,987 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/7, sau mức giảm 6,866 triệu trong tuần trước...
Dầu đã có những biến động mạnh về giá ngay sau tin tức thị trường nói rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và...
