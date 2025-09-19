DE30 bật ra sau khi tiếp cận mức 15.750
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều European markets trade mixed DE30 trở lại trên mức 15.750 Hugo...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dự đoán về việc Ngân hàng Dự trữ New Zealand đưa ra nhiều tín hiệu "diều hâu" đã tăng lên...
Lời chào từ XTB, Nhằm đáp ứng kỳ vọng của các khách hàng, XTB quyết định giảm Spread trên một số sản phẩm phái...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp BoC và CBRT công bố quyết định lãi...
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.35%, Dow Jones giảm 0.31% và Nasdaq...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cho cặp tiền AUDNZD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.0718 Chốt lời: 1.0500 Cắt...
Dầu: OPEC+ vẫn chưa thể đi đến thống nhất thỏa thuận giữa Ả-rập Xê-út và UAE Vẫn chưa có cuộc họp OPEC+...
Vàng đã vượt trội hơn so với các kim loại quý khác trong hôm nay. Trong khi bạc, bạch kim và palladium giao...
Bản phát hành dữ liệu CPI của Mỹ cho tháng 6 được lên lịch vào lúc 19:30 (VN) sẽ là bản phát...
Chứng khoán châu Âu giảm DE30 thoái lui từ mức đỉnh Covestro nâng dự báo cả năm Thị...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Chỉ số CPI tháng 6 của Mỹ JPMorgan và Goldman...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.35%, Dow Jones tăng 0.36% trong khi Nasdaq...
Chứng khoán châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 không thể vượt lên kháng cự 15,675 điểm BASF nâng...
Trong khi dầu đã phục hồi phần lớn khoản lỗ vào cuối tuần trước, tâm lý bi quan đã trở lại vào phiên giao...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Báo cáo WASDE sẽ phát hành lúc tối...
Chứng khoán châu Á giao dịch cao hơn vào phiên đầu tuần. Nikkei tăng hơn 2%, S&P/ASX 200 tăng 0.7%...
Chứng khoán tăng ngược trong phiên giao dịch buổi chiều Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng bất ngờ Tinh thần người tiêu dùng...
Pitney Bowes (PBI.US), nhà cung cấp giải pháp thương mại, đã tăng hơn 10% trong phiên giao dịch Mỹ hôm nay. Các...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.7466 Chốt lời: 0.7000 Cắt...
