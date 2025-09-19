Bản tin vĩ mô: Fed nhận thấy rủi ro tăng đối với lạm phát trong ngắn hạn
Cục Dự trữ Liên bang đã phát hành Báo cáo Chính sách Tiền tệ nửa năm một lần. Tài liệu gồm 75...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cục Dự trữ Liên bang đã phát hành Báo cáo Chính sách Tiền tệ nửa năm một lần. Tài liệu gồm 75...
Chúng ta đã chứng kiến nhiều bất ổn trên thị trường trong tuần qua, phần lớn là do số lượng ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng...
Citi đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế SELL cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 109.80 Chốt lời: 107.50 Cắt...
Báo cáo thị trường lao động từ Canada cho tháng 6 vừa được công bố. Sau 2 tháng với số liệu tồi tệ hơn dự kiến và...
Chứng khoán châu Âu tăng Phát biểu của chủ tịch ECB President, Lagarde EU phạt Volkswagen (VOW3.DE), BMW (BMW.DE)...
Cặp tiền đã USDCAD đã có một động thái tăng mạnh những ngày qua. Có thể thấy bên mua đã có...
Đồng tiền Antipode đang chịu áp lực trong hôm nay khi biến thể Covid-19 mới đã gây tác động đến các thị trường...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Canada công bố số liệu việc làm Chủ tịch ECB sẽ phát biểu Chỉ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.86% trong khi Dow Jones giảm 0.75%. Nasdaq...
Chứng khoán toàn cầu trải qua đợt bán tháo Lợi tức trái phiếu Mỹ giảm Đơn xin trợ cấp...
Các số liệu về đơn xin thất nghiệp của Mỹ vừa được công bố. Dữ liệu trở nên tồi tệ hơn mong đợi vì số liệu toàn phần ở...
Quý II của năm đã kết thúc, đã đến lúc các công ty phải công bố báo cáo tài...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố kết quả của cuộc đánh giá chiến lược kéo dài...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: giới hạn lệnh BUY tại 1.1700 Chốt...
Chứng khoán châu Âu giảm ECB có thể sẽ công bố mục tiêu lạm phát mới Cổ phiếu Suedzucker...
Giá dầu vẫn chịu áp lực bán mạnh trong những ngày gần đây, nguyên nhân từ việc OPEC+ không thể...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn ECB có thể sẽ công bố mục tiêu lạm phát mới hôm...
Các chỉ số phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.34%, Dow Jones tăng 0.30%...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ