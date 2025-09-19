Tóm tắt thị trường ngày: Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi biên bản FOMC phát hành
Chứng khoán châu Âu gần mức kỷ lục Biên bản FOMC không gây ngạc nhiên US500 đạt mức đỉnh mới Giá...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Với kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất RBNZ tăng và chỉ số giá nhà tương đối yếu ở Anh, đồng NZD dường như được hỗ...
Việc công bố biên bản cuộc họp FOMC là một sự kiện quan trọng nhất hôm nay. Các nhà đầu tư đang háo...
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đạt mức 1,33% trước biên bản của Fed, vốn sẽ được phát hành lúc 7:00 tối...
Trong khi các bản phát hành kinh tế được lên lịch cho ngày hôm nay khá ít, tuy nhiên, những...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được phát hành vào...
Các chỉ số Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.20%, Dow Jones giảm 0.60% trong...
Chỉ số PMI dịch vụ của ISM, Mỹ đã giảm xuống 60.1 trong tháng 6 từ mức 64.0 của tháng trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của...
Dầu Các thành viên OPEC+ đã không thể đưa ra một thỏa thuận thống nhất. Sản lượng của OPEC+ có thể sẽ...
Chứng khoán châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 tiếp cận giới hạn dưới của phạm vi giao dịch Reuters tuyên...
Độ khó khai thác của mạng Bitcoin đã giảm 28% NFT dựa trên ETH đang được tung ra bởi những người khổng lồ trên mạng...
Kim loại quý này hiện đang giao dịch cao hơn hôm nay sau khi phá vỡ mức tâm lý $1.800. Đồng USD đã trở nên...
Đồng AUD đang tăng trong hôm nay trong bối cảnh tâm lý đối với các đồng tiền Antipodean được phục hồi. Cặp tiền AUDUSD hiện đang...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Cuộc đàm phán của OPEC+ thất bại Dữ liệu ZEW của...
Tâm trạng trái chiều xuất hiện trong phiên giao dịch châu Á. S&P/ASX 200 và các chỉ số Trung...
Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên thấp DE30 giao dịch gần midpoint trong phạm vi Việc bán...
OPEC+ đã không đạt được thỏa thuận về mức sản lượng tương lai vào tuần trước. Các cuộc đàm phát ban đầu được...
