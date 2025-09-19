Lịch kinh tế: Cuộc đàm phát của OPEC và ngày lễ ở Mỹ
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Chứng khoán Mỹ nghỉ lễ OPEC+ tiếp tục cuộc đàm...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Á mở đầu tuần mới với tâm trạng trái chiều. Nikkei và các chỉ số Trung Quốc giảm...
Việc phát hành báo cáo NFP cho tháng 6 lúc 19:30 VN là một bản phát hành vĩ mô quan...
Chứng khoán châu Âu hầu hết đều tăng DE30 một lần nữa tiếp cận mức trên của phạm vi giao dịch CEO Infineon...
Chỉ số đồng USD (USDIDX) tiếp tục tăng vào cuối tháng 6. Chỉ số leo lên vùng kháng cự 92.50 và ngăn...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Báo cáo NFP sẽ phát hành lúc...
Ước tính đồng thuận cho NFP vào tháng 6 là 700 nghìn so với con số 692 nghìn từ dữ liệu ADP. Sự...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.52%, Dow Jones tăng 0.38%, Nasdaq...
Etsy (ETSY.US) là công ty thương mại điện tử của Mỹ và là một trong những người chiến thắng trong đại dịch. Giá...
Thị trường châu Âu giao dịch DE30 cao hơn xóa bỏ đà lao dốc buổi sáng của Nordex giảm sau thông báo...
Dầu bắt đầu tăng giá sau một báo cáo từ Reuters cho biết Ả Rập Xê-út và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ...
Cuộc họp của OPEC+ là sự kiện quan trọng trong ngày. Đại diện của các nhà sản xuất dầu sẽ họp hôm nay để quyết định về...
Nửa cuối năm 2021 thị trường chứng khoán đã bắt đầu với tâm trạng lạc quan. Các chỉ số châu Âu giao dịch cao...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao OPEC+ quyết định sản lượng dầu Chi tiêu xây dựng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.21% trong khi Dow Jones...
Báo cáo ADP tốt hơn dự kiến Đồng USD tiếp tục phục hồi Thị trường chứng khoán châu Âu thoái lui Tâm...
Trước những con số về bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi rộng rãi vào thứ Sáu, báo cáo mới nhất từ...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 6.718 triệu thùng trong tuần kết thúc...
