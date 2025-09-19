Top 3 thị trường nổi bật nhất tuần: DE30, VÀNG, US100 (30.06.2021)
DE30 Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường chứng khoán Đức. Nhìn vào tình hình...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Báo cáo của ADP về sự thay đổi trong việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 được phát hành lúc 1:15 chiều...
Bản phát hành vĩ mô quan trọng trong ngày - dữ liệu việc làm của ADP cho tháng 6 - được lên lịch vào...
Thị trường châu Âu giảm DE30 thoái lui từ mức đỉnh Ngân hàng Deutsche Bank có thể mất giấy phép IPO...
Sau khi tăng gần 8% trong một tuần, giá cà phê hôm qua giảm lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 6. Một mặt,...
Dữ liệu lạm phát sơ bộ từ khu vực đồng Euro đã được phát hành lúc 16:00 VN. Số liệu trùng với dụ đoán...
Giá vàng đã bị tác động và giảm xuống mức 15 USD/oz ngày hôm qua. Nếu không có động thái...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Dữ liệu lạm phát từ Pháp, Ba Lan và khu vực đồng Euro Báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. Dow Jones và S&P 500 tăng 0.03% mỗi chỉ số...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 duy trì phạm vi giao dịch Deutsche Boerse mua lại công...
Phiên châu Á đã có một ngày ảm đạm trong hôm nay. Chứng khoán châu Á hoạt động kém...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Dữ liệu lạm phát sơ bộ từ Đức và Tây Ban Nha Chủ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 và Nasdaq đóng cửa...
Biến thể Delta đè nặng tâm lý thị trường Chứng khoán châu Âu bắt đầu tuần với đợt giảm US100 đạt mức...
Cổ phiếu Etsy (ETSY.US) đã tăng 6% sau khi thị trường trực tuyến cho nghệ thuật, thủ công thông báo rằng họ sẽ mua Elo7...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế BUY cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Vào lệnh: 110.60 Chốt lời: 113.50 Cắt...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế BUY cặp tiền USDCHF theo các mức sau: Vào lệnh: 0.9207 Chốt lời: 0.9485 Cắt...
Tỷ phú Mexico cho biết ngân hàng của ông đang 'làm việc' để hợp pháp hóa Bitcoin Bitcoin...
