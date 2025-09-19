Cập nhật: Tăng trưởng GDP ở mức 6.4%. Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng bất ngờ
Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng hàng năm 6.4% trong quý đầu tiên, sau khi tăng 4.3% trong giai đoạn ba tháng trước, phù...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chỉ số benchmark của Đức đang bù đắp một số khoản lỗ của ngày hôm qua vào thứ Năm. Khung M30 DE30 đang kiểm...
NHTW Anh đã quyết định tiếp tục động thái chờ đợi trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của mình. Ngân...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 trở lại trên mức 15,530 điểm Siemens nâng cấp các...
NHTW Anh (BoE) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào lúc 18:00 hôm nay. Thị trường mong đợi sẽ không...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao NHTW Anh sẽ công bố quyết định lãi suất lúc...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.11%, Dow Jones giảm 0.21%...
Biến động tăng vọt vào tuần trước sau cuộc họp của FOMC, trong số đó có thể kể đến những biến động lớn về giá trên...
Cổ phiếu Coinbase (COIN.US) đã tăng hơn 2% khi cố gắng xóa bỏ những khoản lỗ gần đây khi sàn giao dịch tiền điện tử được...
Chỉ số PMI Sản xuất Mỹ của IHS Markit đã tăng lên 62.60 vào tháng 6 từ mức 62.1 vào tháng 5, đánh...
Cặp tiền GBPUSD đã phục hồi từ mức đáy hàng tuần tại 1.3785 và chạm mức cao hàng tuần mới tại 1.3986. Đồng bảng...
Chứng khoán châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 bảo vệ khu vực 15,530 điểm Vonovia chính thức đưa ra...
Vàng đã giảm mạnh sau cuộc họp của FOMC vào cuối tuần trước và những bình luận mang tín hiệu tăng lãi...
Dữ liệu Flash PMI cho tháng 6 từ Pháp và Đức đã được công bố sáng nay. Sự đồng thuận của thị trường dự kiến các...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Chỉ số PMI từ châu Âu và Mỹ Phát biểu từ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.51%, Dow Jones tăng 0.20% và Nasdaq...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Sell cặp tiền AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (Sell Limit): 0.7620 Chốt...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Buy cặp tiền USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (Buy Limit): 1.2250 Chốt...
