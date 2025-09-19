Cổ phiếu tăng trưởng nổi bật: Amazon
Amazon (AMZN.US) nổi tiếng thế giới là một công ty của Mỹ về các dịch vụ thương mại điện tử và điện toán đám mây...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các đồng tiền ảo tiếp tục giao dịch dưới áp lực sau các tin tức tiêu cực tiếp tục đến từ Trung Quốc. Ngân hàng...
Dầu: Dầu thô Brent vượt ngưỡng 75 USD/thùng bất chấp đồng USD tăng Nhu cầu trên toàn thế giới đang phục hồi vì mùa...
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ Daimler (DAI.DE) dự kiến tự sản xuất pin Deutsche Bank (DBK.DE) bắt đầu hợp tác với Fiserv...
Trong phiên hôm qua, thị trường đã nhận thấy giá kim loại quý tăng, phần lớn nhờ vào sự yếu đi của đồng USD. Nhìn...
Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ trở lại trên 1.5% hôm nay, gây áp lực lên thị trường vàng. Hôm qua, kim loại quý...
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của EU Powell sẽ điều trần trước Hạ viện Đó là một ngày tương đối yên tĩnh...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua tăng mạnh. S&P 500 tăng 1.4%, Dow Jones tăng 1.76% và Nasdaq...
Cổ phiếu MicroStrategy Inc. (MSTR.US) giảm hơn 10% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi công ty xác nhận mua 13.005...
Tuần trước rất tiêu cực đối với cặp EURUSD, sau cuộc họp FOMC, đồng đô la Mỹ đã phục hồi so với euro và cặp tiền này đang...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế Buy cặp tiền NZDUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 0.6968 Chốt...
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc nhắc lại lệnh cấm tiền điện tử Tứ Xuyên ngừng khai thác Bitcoin Ethereum...
Sau những nhận xét mang tín hiệu "diều hâu" hồi tuần trước từ các quan chức FED, các nhà đầu tư...
Chứng khoán châu Âu phục hồi khi mở cửa DE30 phục hồi từ đợt giảm lúc sáng Đức muốn rút khỏi...
Tuần trước, Vàng đã có một tuần mờ nhạt với đà giảm liên tục tăng tốc sau những tín hiệu diều hâu từ...
Các tài sản rủi ro, đặc biệt là cổ phiếu, đã giảm vào thứ Sáu sau khi chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Các thành viên Fed và ECB sẽ phát...
Chứng khoán châu Á bắt đầu một tuần mới thấp hơn. S&P/ASX 200 giảm 1.6%, Kospi giảm 1% trong khi Nikkei giảm...
