CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sản xuất ISM của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến
Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ (báo cáo tháng 5): 48,5 (Dự báo 49,5, trước đó 48,7) Chỉ số Giá sản...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ (báo cáo tháng 5): 48,5 (Dự báo 49,5, trước đó 48,7) Chỉ số Giá sản...
Giá vàng hôm nay tăng gần 2%, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, đáng chú ý nhất là...
Thị trường chứng khoán đang trải qua một đợt điều chỉnh vào thứ Hai do những rủi ro liên quan đến thuế quan. Chỉ số DAX của Đức hiện...
Giá dầu thô (OIL) tăng gần 4% trong phiên hôm nay, do mức tăng sản lượng của OPEC+ thấp hơn lo ngại của thị trường, bất chấp rủi...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang tăng hơn 6% trong ngày hôm nay, điều này có thể liên quan...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. LSEG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURGBP với các mức sau: Entry...
Vàng phục hồi 1,8% trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro quay trở lại mạnh mẽ, tiến gần ngưỡng kháng cự quan trọng 3.365 USD/ounce....
15:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 5: Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P: thực tế là 46,4; dự báo...
14:50, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 5: Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: thực tế 49,8; dự báo 49,5; trước...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có sự phục hồi nhẹ vào đầu tuần này tại...
Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm...
14:00, Thụy Sĩ - Dữ liệu GDP: GDP (Q1): thực tế 0,5% theo quý; dự báo 0,4% theo quý; trước đó là 0,3% theo quý; GDP...
Một tuần giao dịch đầy biến động nữa đã khép lại. Sự bất ổn về thuế quan và những rắc rối pháp lý xung quanh chính...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/05, chỉ số S&P 500 hạ 0.01% xuống 5,911.69. điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.32%...
Giá ca cao hôm nay tăng hơn 6%, một lần nữa tiến gần mức 10.000 USD. Mức tăng ngày hôm nay rất có thể là sự phục...
OPEC+ đang cân nhắc tăng sản lượng dầu thô cho tháng 7 vượt quá 411.000 thùng/ngày (bpd), một động thái...
Cổ phiếu vốn hóa nhỏ dẫn đầu đà giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt...
Chỉ số DAX của Đức dẫn đầu đà tăng trên thị trường chứng khoán châu Âu với hợp đồng tương lai DE40 tăng gần 0,6% Các...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ