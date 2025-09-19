Cổ phiếu DocuSign tăng 5% sau khi nâng hạng
Cổ phiếu DocuSign (DOCU.US) đã tăng hơn 5% bất chấp tâm lý tiêu cực đang phổ biến trên thị trường hôm nay. Cổ...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cổ phiếu DocuSign (DOCU.US) đã tăng hơn 5% bất chấp tâm lý tiêu cực đang phổ biến trên thị trường hôm nay. Cổ...
DE30 đã giảm mạnh trong các giao dịch buổi chiều vào thứ Sáu, cùng với các đồng tiền khác trên toàn...
James Bullard, chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, đã đưa ra tín hiệu diều hâu trong bài phát biểu hôm...
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ DE30 tiếp cận đường SMA 200 Brenntag nhảy vọt sau khi nâng cấp lên...
Một đà giảm mạnh đã xuất hiện trên thị trường dầu vào hôm qua. Nhìn vào biểu đồ OIL.WTI ở khung H1, có...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Ngày Quadruple Witching ở Mỹ Doanh số bán...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua giảm. Dow Jones giảm 0.62%, Russell 2000 giảm 1.18% trong khi...
Nasdaq chạm mức đỉnh mới Châu Âu có một phiên trái chiều Đồng USD mạnh lên Giá hàng hóa...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) tăng hơn 5% sau khi Jefferies duy trì xếp hạng Mua và nâng mục tiêu giá cổ phiếu bán...
Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng lên 412 nghìn, mức tăng đầu tiên trong 7 tuần và so với ước...
Hôm nay US100 là chỉ số hoạt động tốt nhất so với các chỉ số chính của Mỹ. Chỉ số này đã tăng mạnh...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt vị thế Buy cặp tiền USDJPY theo các mức sau: Điểm vào lệnh: 110.57 Chốt lời:...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0.412 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 6, so với con số 0.376...
Chỉ số Đức đang trong tâm thế hồi phục và có thể sớm chạm khu vực kháng cự chính. Khung M30 DE30 giao dịch...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lãi suất chuẩn của mình ở mức giới hạn dưới 19.00% như...
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ DE30 tiếp cận khu vực 15.615 điểm sau quyết định của FOMC Doanh...
Thông báo chính sách ngày hôm qua của FOMC ám chỉ sự bắt đầu thắt chặt tiền tệ ở Mỹ nhanh hơn so với...
FOMC đã quyết định tăng nhẹ IOER (lãi suất dự trữ dư thừa) vào ngày hôm qua trong khi biểu đồ Dot-plot chỉ ra 2...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ