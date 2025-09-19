Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất từ 3 NHTW
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn Dot-plot của FOMC cho thấy 2 đợt tăng lãi suất vào 2023 Quyết...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.54%, Dow Jones giảm 0.77%, Nasdaq...
US100 Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với chỉ số công nghệ Mỹ - Nasdaq (US100). Nhìn vào khung...
Dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Mở đầu: Fed tin rằng lạm phát...
Lãi suất tiềm năng cao hơn và giảm thanh khoản thông qua IOER cao hơn (mặc dù mức tăng chỉ mang tính tượng trưng) là...
Fed đã thực hiện thay đổi nhỏ nhất trong chính sách tiền tệ mà nó có thể làm được. Thông điệp chính...
Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cho vay ở mức 0-0.25% và mua trái phiếu với tốc độ 120 tỷ USD hàng tháng...
Cổ phiếu Citigroup (C.US) giảm gần 4.0% sau khi Bloomberg báo cáo rằng một trong những công ty ngân hàng đầu tư hàng...
Trong khi lãi suất quỹ của Fed không được dự kiến sẽ tăng vào ngày hôm nay, NHTW có thể quyết định tăng...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 7.36 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 quay lại dưới mức 15.700 điểm SAP giảm sau khi cảnh...
Thời gian: Cuộc họp của FOMC cùng với quyết định cuối cùng sẽ được diễn ra vào lúc 1:00 sáng thứ Năm và cuộc...
Quyết định lãi suất của FOMC vào lúc 7:00 tối BST sẽ là sự kiện quan trọng hôm nay. Như thường lệ, Chủ tịch Powell sẽ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến đi ngang FOMC sẽ công bố quyết định chính sách lúc 1:00 sáng...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500giảm 0.20%, Dow Jones giảm 0.27% và Nasdaq giảm...
CAD là đồng tiền chính hoạt động kém nhất Giá dầu tiếp tục tăng Tâm lý trái chiều trên...
Theo một tuyên bố, cổ phiếu của MicroStrategy (MSTR.US) đã tăng gần 3% sau khi công ty tình báo kinh doanh hoàn...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 tiếp cận mức cao hôm qua EU và US đạt...
