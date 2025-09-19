Tổng hợp thị trường hàng hóa - Dầu, Vàng, Đồng, Ngô (15.06.2021)
Dầu Các kho dự trữ dầu tiếp tục thu hẹp và dự kiến sẽ tiếp tục giảm Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức trung bình cho giai đoạn...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Dầu Các kho dự trữ dầu tiếp tục thu hẹp và dự kiến sẽ tiếp tục giảm Dự trữ dầu của Mỹ giảm xuống mức trung bình cho giai đoạn...
Bạch kim đã giao dịch đi ngang trong phạm vi $1.125-1.250 kể từ đầu tháng 3. Vào đầu tháng 5, kim loại quý này...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.18%, Dow Jones giảm 0.25%, Nasdaq...
Musk gợi ý Tesla có thể chấp nhận tiền điện tử một lần nữa El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng bitcoin...
Bitcoin đã phá vỡ lên trên mức kháng cự quan trọng tại $40.000 với mức tăng gần 4%. Đây là sự tiếp nối của...
Chứng khoán châu Âu tăng DE30 tiến gần khu vực 15,800 điểm Dữ liệu của hơn 3 triệu khách hàng...
Giá vàng đã giảm khoảng 1% vào đầu tuần và hiện đang tiếp cận mức thấp nhất từ đầu tháng Sáu. Sự mạnh...
Dầu đang giao dịch cao hơn vào đầu tuần đầy tiềm năng này. Cuộc bầu cử tổng thống Iran dự kiến diễn ra vào thứ Sáu,...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Phát biểu từ Thống đốc NHTW Anh Cuộc họp của FOMC vào thứ Tư Theo như...
Chứng khoán châu Á tăng. Nikkei tăng 0.6% trong khi Kospi tăng 0.1%. Chứng khoán Trung Quốc và Úc đóng...
Dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 5 cho thấy một đợt tăng khác và hiện các nhà đầu tư đang háo hức muốn...
Chứng khoán châu Âu tăng Đồng USD mạnh hơn so với các cặp tiền đi chung Dữ liệu từ ĐH Michigan...
EURUSD đã giao dịch thấp hơn kể từ đầu ngày. Đồng USD tiếp tục phục hồi so với các đồng tiền chính. Về lý...
Dữ liệu của Đại học Michigan, báo cáo kinh tế quan trọng trong chương trình hôm nay, vừa được công bố. Dữ liệu sơ bộ cho...
Tâm trạng lạc quan ở Phố Wall ngày hôm qua và ở châu Âu hôm nay cho thấy các nhà đầu tư dường...
Lạm phát của Mỹ chính thức ở mức 5% và lạm phát core của hầu hết các mặt hàng dễ biến động là 3.8%...
Thị trường châu Âu giao dịch DE30 cao hơn kiểm tra mức kháng cự ở mức 15.600 điểm ECB thúc giục Deutsche Bank bổ nhiệm...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ