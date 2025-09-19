Phân tích kỹ thuật - VOLX (11.06.2021)
Chỉ số VIX (VOLX) đã kiểm tra mức đáy từ giữa tháng 4 một lần nữa vào hôm qua và đã gần như chạm mức thấp...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Các lãnh đạo của G7 sẽ họp mặt hôm nay Dữ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua với chỉ số S&P 500 lập nên mức đóng cửa kỷ lục. Nasdaq...
Báo cáo WASDE (Cung Cầu sản lượng mùa vụ thế giới) cho các mặt hàng nông nghiệp đã được công...
Cổ phiếu của GameStop (GME.US) giảm gần 20% sau khi nhà cung cấp trò chơi cho biết họ có kế hoạch bán thêm cổ phiếu và...
Theo các báo cáo ban đầu từ Iran, Hoa Kỳ sẽ quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với một...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng lên 5% trong tháng 5 từ mức 4.2% của tháng trước và cao hơn kỳ vọng...
Chỉ số lạm phát CPI của Hoa Kỳ được theo dõi rộng rãi cho tháng 5 vừa được công bố. Dữ liệu vượt quá kỳ vọng...
Clover Health (CLOV.US) đã trải qua một sự biến động lớn gần đây. Cổ phiếu tăng hơn 120% so với đầu tháng với phần lớn mức tăng này...
ECB không thay đổi chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 6. Lãi suất được giữ ở mức thấp kỷ lục và PEPP sẽ tiếp...
Cặp EURUSD đã tăng trước khi NHTW châu Âu công bố quyết định về lãi suất và chương trình QE cũng như những...
Chỉ số của Đức hiện đang trong quá trình hồi phục nhưng phải đối mặt với trở ngại kháng cự. Khung M30 DE30 đã cố...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều DE30 vẽ ra mô hình hai đáy Daimler giảm...
EURUSD đang có một ngày quan trọng trước mắt. Đầu tiên sẽ là quyết định lãi suất của NHTW châu Âu vào...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang ECB sẽ đưa ra quyết định lãi suất lúc 18:45 VN Dữ liệu...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua giảm. S&P 500 giảm 0.18%, Dow Jones giảm 0.44% và Nasdaq giảm...
Chỉ số lạm phát CPI của Mỹ đạt mức cao nhất trong 13 năm Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm xuống gần mức thấp nhất trong...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 5,241 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất chuẩn của mình ở mức giới hạn dưới 0,25% như nhiều người mong...
