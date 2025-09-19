Top 3 biểu đồ trong tuần: US30, DE30, OIL.WTI
US30 Nhìn vào biểu đồ của chỉ số Dow Jones (US30), có thể thấy chỉ số đã giao dịch trong một kênh đi lên gần...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 4 cho thấy mức tăng giá cao hơn nhiều so với dự kiến của thị trường. Lạm phát theo kỳ hạn hàng...
Thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực trong tuần này sau khi các quan chức Mỹ thông báo rằng họ đã thu...
Quyết định lãi suất từ NHTW Canada (BoC) sẽ là sự kiện chính hôm nay. Dự kiến sẽ không có thay đổi gì cho...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Quyết định từ NHTW Canada lúc 9:00 tối VN Báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. Nasdaq tăng 0.31%, Russell 2000 tăng 1.06%, S&P 500 tăng 0.02%...
Nautilus (NLS.US) là công ty thể dục và thể hình tại nhà. Một trong những lợi thế của Nautilus là tình...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CADJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Sell cặp tiền theo các mức sau: Vào...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Sell theo các mức sau: Vào...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Sell theo các mức sau: Vào...
Dầu: Giá dầu thô WTI tăng trên 70 USD/thùng trước khi giảm do chốt lời Báo cáo EIA mới nhất cho thấy thị...
Cổ phiếu Tây Âu tăng DE30 không thể tạo nên mức đỉnh mới Airbus đã cung cấp...
Giá vàng đã vượt lên mốc 1.900 USD vào sáng sớm hôm nay nhưng bên mua đã không thể giữ...
Các đồng tiền điện tử tiếp tục trượt xuống hôm nay. Bitcoin rớt dưới mức 33.000 USD, thiết lập mức thấp nhất trong 2 tuần. Ethereum đã...
Tổng thống El Salvador có kế hoạch đưa Bitcoin làm đấu thầu hợp pháp Bình luận của Yellen về việc đấu thầu hợp...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Chỉ số ZEW của Đức cho tháng 6 Báo cáo API dự kiến...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua trái chiều. Russell 2000 tăng 1.43%, Nasdaq tăng 0.49%, S&P 500 giảm...
Cổ phiếu Biogen (BIIB.US) đã bị tạm dừng sau khi FDA phê duyệt loại thuốc chữa bệnh Alzheimer gây tranh cãi Aducanumab bằng...
