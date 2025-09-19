EURUSD - Khuyến nghị từ Morgan Stanley
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Sell cặp tiền theo các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Buy cặp tiền theo các mức...
Các chỉ số châu Âu chính đi ngang DE30 bật khỏi Fibo 23.6% retracement BMW mở rộng mạng lưới...
Chứng khoán Nhật Bản giao dịch trái chiều và không có hướng đi chung nào có thể nhìn thấy trên...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Quyết định lãi suất từ NHTW Canada và NHTW châu...
Dữ liệu NFP đã được công bố vào thứ Sáu tuần này và tiếp theo các nhà đầu tư sẽ tập trung vào...
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều. Các chỉ số Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trong khi chứng khoán...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa giảm nhẹ DE30 thoái lui sau khi không thể vượt qua mốc 15,680 điểm Thị...
Báo cáo NFP cho tháng 5 thấp hơn kỳ vọng Chỉ số chứng khoán tăng, DE30 ở mức cao kỷ lục Đô la Mỹ...
DocuSign (DOCU.US), một công ty cung cấp chữ ký điện tử và đám mây thỏa thuận, đang tăng hơn 15% sau khi thu nhập...
DE30 tiếp tục tăng cao hơn khi các tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu chính từ Lục địa già đang kết thúc ngày giao dịch...
Báo cáo chính trong tuần - báo cáo NFP cho tháng 5 - đã được phát hành. Trong khi sự đồng...
Dữ liệu quan trọng nhất trong tuần - báo cáo của NFP cho tháng 5 - sẽ được phát hành lúc 7:30 tối VN. Thị...
Dầu WTI (OIL.WTI) đang phục hồi từ đợt điều chỉnh ngắn hạn và leo lại trên mốc 69 USD/thùng. Dầu, cũng như các hàng hóa...
Chứng khoán châu Âu dự kiến đi ngang Dữ liệu việc làm từ Mỹ và Canada Powell và Lagarde...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.36%, Dow Jones giảm 0.07% trong...
Thị trường chứng khoán bị chi phối bởi người bán vào thứ Năm. Tâm trạng xấu đi trong phiên giao dịch châu Âu...
Báo cáo việc làm ADP là một trong những bản phát hành kinh tế quan trọng nhất được lên lịch cho ngày...
