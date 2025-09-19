DE30: Biến động nhỏ trên chứng khoán châu Âu
Các chỉ số châu Âu giảm nhẹ Giới đầu tư chờ đợi báo cáo ADP Trong phiên hôm nay, có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phiên châu Âu hôm nay mở đầu với tâm trạng trái chiều với sự biến động nhỏ trong những giờ giao dịch đầu tiên....
Nhìn vào biểu đồ AUDUSD ở khung H4, có thể thấy cặp tiền đã giao dịch trong phạm vi tích lũy gần đây. Tuy nhiên,...
Dữ liệu chính từ thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu tới. Bất chấp lạm phát gia tăng, Fed đang sử dụng...
Chỉ số PMI dịch vụ chính thức từ Đức và Anh Báo cáo ADP tháng 5 Báo cáo tồn kho dầu của DOE Hôm...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0.14%, Dow Jones tăng 0.07% và Nasdaq...
Cơn sốt AMC Entertainment (AMC.US) còn lâu mới có thể kết thúc - giá cổ phiếu của nhà điều hành rạp chiếu...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Sell cặp tiền GBPAUD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.8400 Chốt lời: 1.8060 Cắt...
Chứng khoán châu Âu sắp vươn đến mức kỷ lục Doanh số bán lẻ Đức thấp hơn dự kiến HeidelbergCement (HEI.DE) xây...
Giá dầu Brent (OIL) đã vượt lên mức kháng cự chính tại ngưỡng 70 USD/thùng trong phiên hôm qua,...
Boston Scientific Corporation (BSX.US), hoạt động với tên gọi Boston Scientific, là nhà sản xuất các thiết bị y tế can thiệp...
Các chủ tịch NHTW sẽ phát biểu API báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần Đây lại là...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.05%, Dow Jones tăng 0.13%...
Thị trường cổ phiếu hầu hết đều tăng Giá dầu tăng trước cuộc họp OPEC+ Vàng giảm dưới mức $1900/oz Thị...
Cinemark (CNK.US) tăng hơn 4% khi chuỗi rạp chiếu phim đang nhận được phản ứng tích cực sau khi “A Quiet Place, Part II” lập kỷ lục...
Chỉ số sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 5 đã được công bố. Dữ liệu đưa ra cao hơn dự đoán khi chỉ số headline tăng...
Dầu: Giá dầu vượt lên mức cao cục bộ, chạm mức đỉnh từ năm 2018 Cuộc họp của OPEC+ không có khả năng mang lại bất...
DE30 đạt mức cao nhất mọi thời đại mới Dữ liệu kinh tố vĩ mô vững chắc từ Đức Daimler (DAI.DE) và Nokia (NOKIA.FI)...
