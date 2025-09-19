Phân tích kỹ thuật: DE30 (01.06.2021)
Phiên đầu tiên của tháng mới đã mang lại tâm trạng tốt trên thị trường chứng khoán. Một giờ sau khi phiên...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Vào sáng thứ Ba, giá dầu thô đã tăng hơn 1.5% và OIL.WTI đã chạm mức đỉnh trong năm nay. OIL tụt...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa trái chiều Các chỉ số PMI chính thức từ châu Âu và Hoa...
Hôm nay chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều. Nikkei giảm 0.11%, S&P/ASX 200 giảm 0.04% và Kospi...
Các nhà đầu tư từ Mỹ hiện đang có một cuối tuần dài với ngày lễ Memorial Day và chứng khoán Mỹ vẫn đóng...
Các thợ đào bitcoin rút khỏi Trung Quốc dưới sự đàn áp của Bắc Kinh Khối lượng vị thế mở vẫn thấp Những người...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều Thị trường Mỹ và Vương quốc Anh đóng cửa nghỉ lễ Deutsche...
Ripple (XRP) là một trong những đồng tiền điện tử mạnh nhất hôm nay sau khi tăng hơn 11%, cao gấp đôi so với các loại tiền...
Vào cuối tuần vừa qua, có thể quan sát thấy một đợt điều chỉnh cục bộ ở thị trường dầu thô. Tuy nhiên, nhìn vào...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Thị trường Mỹ và Vương quốc Anh nghỉ lễ Thị trường chứng...
Hầu hết các chỉ số Mỹ kết thúc phiên thứ Sáu tăng. S&P 500 tăng 0.08%, Dow Jones tăng 0.19% trong khi Nasdaq...
Đầu tuần tới có vẻ sẽ là một phiên yên bình khi các nhà giao dịch từ Mỹ và Vương quốc Anh nghỉ lễ...
Chỉ số PCE core, đã loại bỏ các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và năng lượng cũng như là thước đo lạm phạm ưu thích...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại Cổ phiếu Deutsche Bank (DBK.DE) đang ở mức...
Thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực trong hôm nay sau khi hợp đồng quyền chọn hàng tháng của Bitcoin đến ngày đáo...
Tiền điện tử đang giao dịch dưới áp lực trong phiên hôm nay. Nhìn vào biểu đồ Ethereum, có thể thấy giá...
Hôm nay, cặp tiền NZDUSD đang phải chịu áp lực lớn khi lợi suất Mỹ tăng đã giúp đồng USD phục hồi một phần. Kho bạc Hoa...
Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ Chỉ số tâm lý tiêu dùng từ đại học...
