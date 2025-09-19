Bản tin ngày 28.05.2021
Hầu hết các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua đều tăng. S&P 500 tăng 0.12%, Dow Jones tăng 0.41%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
NVIDIA (NVDA.US), một trong những nhà sản xuất card đồ họa lớn nhất trên thế giới, đã công bố kết quả tài chính...
Đợt bán tháo mạnh mẽ vừa qua trên thị trường tiền điện tử đã dần trở thành một phần của quá khứ. Bitcoin, vào...
Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều Phố Wall tăng trong kỷ lục đảo ngược mới Đồng...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ là 0.406 triệu đơn trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 5, so với báo...
Pho bò đã bắt đầu một Khung M15: Vào thứ Năm, DE30 tiếp tục đợt thoái lui từ mức đỉnh ở 15.600 điểm được thiết lập ở...
Các chỉ số châu Âu giao dịch trái chiều DE30 phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chính Cổ phiếu Bayer...
Giá vàng đã bật khỏi giới hạn trên của kênh tăng dần vào hôm qua, tuy nhiên, những bình luận...
Dữ liệu GDP từ Mỹ Đơn đặt hàng lâu bền cốt lõi của Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ Chứng...
Vào thứ Hai tuần này, Cục thống kê New Zealand đã công bố doanh số bán lẻ của quốc gia này và dữ...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.19%, Dow Jones tăng 0.03% và Nasdaq tăng...
DE30 Cùng bắt đầu bài phân tích hôm nay với chỉ số DAX của Đức (DE30). Nhìn vào khung D1, có thể...
Chứng khoán châu Âu hầu như đi ngang Phiên Mỹ tăng, các công ty vốn hóa nhỏ hoạt động tốt nhất Đồng...
Cặp tiền chính đã đi ngang trong thời gian gần đây. Dù đã vượt qua khu vực kháng cự tại 1.2240 trùng với...
Báo cáo tồn kho dầu hàng tuần từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã được phát hành vào lúc 9:30 tối giờ VN....
Vàng đã giao dịch trong một kênh đi lên mạnh mẽ gần đây và trong suốt phiên hôm nay, giá đã...
Các chỉ số châu Âu giao dịch cao hơn Ông Panetta từ NHTW châu Âu thấy không cần giảm mua trái phiếu...
Virgin Galactic (SPCE.US) là công ty thuộc tập đoàn Virgin của Richard Branson, có kế hoạch cung cấp các...
Dầu: Iran vẫn tăng sản lượng sản xuất dầu bất chấp thỏa thuận hạt nhân vẫn chưa được ký kết Việc sản xuất đã tăng hơn 0.6 triệu...
