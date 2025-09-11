CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho khí đốt của EIA phù hợp với dự kiến
Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF: 55B (Dự báo 55B, trước đó 18B) Nguồn: xStation5
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Thị trường kim loại quý mất đà trong phiên hôm nay, với việc giá vàng giảm hơn 0,5% và bạc mất 1,8%. Có...
Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ sau dữ liệu lao động yếu hơn dự báo. Các báo cáo ADP và cắt giảm việc...
Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ thực tế 52 (Dự báo 51, trước đó 50,1) Đơn đặt hàng mới: 56,0 (Dự báo 51,1, Trước...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 237 nghìn; dự báo 230...
Báo cáo việc làm ADP tháng 8: Thực tế: 54 nghìn (dự báo: 68 nghìn, trước đó: 104...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 (US100) đang ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay, sau khi cho thấy suy yếu vào ngày hôm...
Các chỉ số châu Âu bật tăng trở lại trong phiên sáng thứ Năm, nhờ tâm lý nghi ngờ về chính sách...
DỮ LIỆU CHÍNH Doanh số bán lẻ (m/m): -0,5% (dự báo: -0,3%, kỳ trước: 0,3%) Doanh số bán lẻ (y/y): 2,2% (dự...
Thị trường trái phiếu ổn định giúp chứng khoán châu Âu và Mỹ phục hồi Thị trường đang chờ đợi Báo...
Chỉ số CPI sơ bộ của Thụy Điển trong tháng 8 cho thấy lạm phát tổng thể tăng lên 1,1% so với cùng kỳ năm trước (từ mức 0,8%...
13:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 8: CPI: thực tế -0,1% so với tháng trước; dự báo 0,0% so với tháng...
Hôm nay, chúng ta sẽ nhận thêm một báo cáo quan trọng về thị trường lao động, cùng với dữ liệu ISM và PMI...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/09, chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,03%, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,51%. Trong khi,...
Hệ thống tài chính Mỹ đang ở bước ngoặt quan trọng. Trong vài tuần qua, Bộ Tài chính đã tiến hành các...
Gã khổng lồ công nghệ Alphabet, thường được biết đến với tên Google, đang leo lên mức đỉnh kỷ lục mới, tăng mạnh tới 8% trong...
Reuters đưa tin OPEC+, liên minh các nước sản xuất dầu, đang cân nhắc mạnh mẽ việc cam kết tăng sản lượng tại cuộc họp vào cuối...
21:00 - Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố kết quả của JOLTS (Khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động). Số...
