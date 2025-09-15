CẬP NHẬT MỚI: Kỳ vọng lạm phát ở Hoa Kỳ bất ngờ hạ nhiệt, tâm lý tiêu dùng cải thiện
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo tháng 5 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại của Michigan: thực tế 58,9; dự báo...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số PMI Chicago của Hoa Kỳ (tháng 5): 40,5 (Dự báo 45, trước đó 44,6)
Dữ liệu GDP của Canada (QoQ) trong Q1 2025: 2,2% so với dự kiến 1,7% và trước đó 2,1% Cặp tiền USDCAD tăng vọt sau khi báo cáo...
Chỉ số PCE tháng 4: 2,1% YoY (dự kiến: 2,2% YoY: trước đó: 2,3% YoY) PCE hàng tháng: 0,1% MoM (dự kiến: 0,1%...
Theo Tổng thống Trump, Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ. Các chỉ số Phố Wall giảm sau tuyên bố này, coi đây...
19:30, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 5: HICP theo năm: thực tế 2,1% YoY; dự báo 2,0% YoY; trước đó...
Báo cáo cho thấy Google Cloud và Meta, một trong những khách hàng chủ chốt của Arista Networks (ANET.US), đang chuyển...
Cổ phiếu của công ty tài chính Anh M&G (MNG.UK) hôm nay tăng hơn 5% sau khi đối thủ ở Nhật Bản Dai-Ichi Life đồng ý...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có phiên giao dịch đầy biến động vào thứ...
14:00 - Dữ liệu lạm phát của Tây Ban Nha trong tháng 5 CPI MoM Flash (tháng 5): thực tế -0,1%. dự báo 0%....
Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,3% ngoài phiên khi một tòa phúc thẩm liên bang tạm thời khôi phục các...
13:00, Đức - Dữ liệu bán lẻ tháng 4 : Doanh số bán lẻ (theo năm): thực tế 2,3% YoY; dự báo -1,8% YoY; trước...
Lịch kinh tế hôm nay tập trung vào dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến chính sách của...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/05, chỉ số S&P 500 tiến 0.4% lên 5,912.17 điểm, mặc dù trước đó đã...
Hôm nay, giá cổ phiếu Uber (UBER.US) đã giảm đáng kể, khoảng 4,2%, trong bối cảnh thị trường xôn xao về thời điểm ra mắt...
Cổ phiếu United Airlines (UAL.US) đã chứng kiến mức tăng gần 4% trong phiên giao dịch hôm nay sau khi công bố mối quan hệ hợp...
Tồn kho khí đốt tự nhiên: Thực tế: 101 bcf. Dự báo: 99 bcf. Trước đó: 120 bcf Kể từ đầu tháng...
Các chỉ số Phố Wall mở cửa xanh điểm trong phiên ngày thứ Năm, trung bình tăng khoảng 0,7% trên thị trường giao ngay....
