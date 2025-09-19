Lịch kinh tế: Kỳ nghỉ dài ở châu Âu
Canada và một số thị trường châu Âu nghỉ lễ Phát biểu của các chủ tịch NHTW Lịch kinh tế cho hôm...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu trái chiều. S&P 500 tăng 0.36%, Dow Jones giảm 0.08%...
Chỉ số châu Âu giao dịch trái chiều Dữ liệu PMI trái chiều từ Đức Lufthansa’s (LHA.DE) cổ đông lớn thứ...
Nền kinh tế Anh đang hoạt động tốt và ngay cả cuộc bầu cử vừa qua ở Scotland cũng không làm ảnh hưởng đến đồng bảng Anh. Số liệu bán...
Chỉ số PMI sơ bộ cho tháng 5 từ hai nền kinh tế châu Âu lớn vừa được phát hành. Dữ liệu của Phát được công...
Mặc dù EURUSD đã giảm mạnh vào ngày 19 tháng 5, bên mua đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm...
Dầu: Tiến bộ đáng kể liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran tiềm năng đang gây áp lực giảm đối với thị trường...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Chỉ số PMI từ châu Âu và Mỹ Doanh số bán lẻ Canada dự kiến giảm Thị...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.55%, Dow Jones tăng 1.06% và Nasdaq...
Các thị trường châu Âu chính kết thúc phiên cao hơn Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tích...
SEB đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Sell cặp tiền EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh: 1.2173 Chốt lời: 1.2000 Cắt...
Vàng đã giao dịch trong một kênh đi lên gần đây. Kim loại quý này đã tăng vọt từ 1,680 USD vào...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp lúc 7:30 tối (VN) Chủ tịch...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua giảm nhưng đã thoát khỏi mức thấp hàng ngày. &P...
Pha thảm sát ở thị trường tiền điện tử đã chuyển hướng sang cổ phiếu của các công ty công nghệ có liên quan...
FOMC công bố biên bản cuộc họp vào lúc 1:00 sáng hôm sau (giờ VN) sẽ là sự kiện chính trong ngày....
Hôm nay, các chỉ số và hàng hóa đã kéo dài đà giảm. Các chỉ số chính từ châu...
Chứng khoán châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 giảm dưới mức Fibo 50% nhưng đã hồi phục sau đó Lượng...
