Phỏng vấn CEO Tập đoàn XTB về Kết quả tài chính Quý 1 năm 2021
1. XTB vừa công bố kết quả sơ bộ cho Quý 1 năm 2021. Ông cảm thấy như thế nào? Chúng tôi rất hài lòng...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Số lượng khách hàng tăng kỷ lục với 67 nghìn người trong Q1/2021 Lợi nhuận ròng 19,5 triệu EUR và doanh...
Bạc đã giao dịch trong một kênh xu hướng tăng từ đầu tháng 4. Tuy nhiên, bên mua đã không thể đẩy giá...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp FOMC công bố biên bản cuộc họp lúc 1:00 sáng hôm...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.85%, Dow Jones giảm 0.78%, Nasdaq...
Thị trường châu Âu giao dịch dưới mức cao hàng ngày DE30 thoái lui từ mức đỉnh ElringKlinger...
Các hàng hóa đang trải qua một đợt phục hồi mạnh mẽ trong năm nay với các kim loại công nghiệp và kim loại quý...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn nhưng các nhà đầu tư từ châu Âu có...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Các phát biểu từ các giám đốc của ECB, BoE...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.25%, Dow Jones giảm 0.16% và Nasdaq...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 phục hồi từ đợt bán tháo tuần trước Bayer thua kiện...
USDJPY đã giao dịch trong một kênh đi xuống kể từ 13/05/2021. Cặp tiền đã phá vỡ dưới mức Fibo thoái lui 38.2% của đà...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Tiền điện tử chao đảo sau tweet của Elon Musk Các...
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều vào đầu tuần mới. Nikkei giảm 0.8%, S&P/ASX 200 tăng 0.3%, Kospi...
Dữ liệu lạm phát của Mỹ tuần này rất đáng lo ngại. Việc Fed vẫn duy trì quan điểm tất cả chỉ là "tạm thời"...
Lúa mì đã có một đợt tăng bên cạnh các hàng hóa nông nghiệp vào hôm qua. Trong...
Palantir Technologies (PLTR.US), công ty Mỹ phát triển các công cụ và phần mềm phân tích cho các...
