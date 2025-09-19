Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ của Mỹ, biên bản cuộc họp NHTW châu Âu
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Mỹ công bố doanh số bán lẻ lúc 7:30 tối giờ VN Biên...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Mỹ đã thoát khỏi chuỗi giảm và kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn. S&P...
Kim loại quý đã thoái lui vào hôm qua sau khi đồng USD bắt đầu mạnh trở lại. Vàng tăng sau khi dữ liệu lạm phát...
Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn tiếp tục bị bán tháo. Chứng khoán châu Á theo sau Mỹ và...
Thị trường chứng khoán mở cửa phiên thấp Chỉ số giá sản xuất của Mỹ là tâm điểm Báo...
Các chỉ số Mỹ tiếp tục đà giảm từ hôm qua. S&P 500 giảm 2.15%, Dow Jones giảm 1.99%, Nasdaq lao dốc 2.67%...
Dữ liệu lạm phát tháng 3 đã gây ngạc nhiên với con số 2.6% YoY nhưng thị trường đã lờ đi số liệu này sau...
Bạc tăng gần 1% vào hôm qua. Tuy nhiên, kim loại quý đã bắt đầu thoái lui trong phiên châu Á...
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang Số liệu lạm phát CPI của Mỹ Báo cáo tồn kho của DOE Chỉ...
Các chỉ số Mỹ giảm sâu vào hôm qua. S&P 500 giảm 0.87%, Dow Jones giảm 1.36%, Russell 2000 giảm 0.26% và Nasdaq...
Các thị trường bắt đầu tuần này với tâm trạng lạc quan sau phản ứng của Fed với kết quả thất vọng của báo cáo NFP vào...
Chỉ số thị trường chứng khoán của Nhật Bản - Nikkei 225 (JAP225) - là một trong những chỉ số chính hoạt động tệ nhất trong phiên...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa thấp hơn sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ Chỉ số ZEW của Đức...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn khi lĩnh vực công nghệ tụt dốc. S&P 500 giảm 1.04%,...
Ethereum vượt trên mức $4000 Bản nâng cấp của Bitcoin Taproot đối mặt khó khăn Bitcoin đã có một tuần tiếp...
Cổ phiếu Intel (INTC.US) giảm hơn 2% sau khi sàn Atlantic Equities giảm xếp hạng công ty này xuống Underweight từ Neutral. Các...
Sau kết quả đáng thất vọng của báo cáo NFP phát hành vào thứ Sáu, đồng USD đã mất đi sức mạnh một...
