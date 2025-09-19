📉Đồng xóa bỏ mức tăng đầu phiên❗
Giá đồng đã một lần nữa chạm mức cao nhất lịch sử vào thứ Hai. Hôm nay, giá của một tấn kim loại này có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 tăng nhẹ vào đầu phiên Deutsche Bank bị chính...
Mùa báo cáo tài chính Q1 năm 2021 của Phố Wall đang dần đi đến kết thúc. Phần lớn các công ty lớn...
Dầu khởi đầu tuần mới ở mức cao hơn sau khi một cuộc tấn công mạng đã diễn ra ở Mỹ vào hôm thứ Sáu. Kết quả là...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dầu tăng sau khi đường ống dẫn nhiên liệu ngừng hoạt động Các...
Cổ phiếu châu Á giao dịch cao hơn trong hôm nay. Nikkei tăng 0.6%, S&P/ASX 200 tăng 1.2% và Kospi hồi phục hơn...
Các chỉ số Mỹ giao sau đang giao dịch cao hơn trước thêm phát hành báo cáo NFP vào lúc 7:30 tổi...
Sau ba tuần chật vật, vàng đã có thể đưa ra một đà tăng vào hôm qua và nhảy lên mức 1.800 USD. Đà...
Thị trường châu Âu dự đoán mở cửa phiên cao Dữ liệu việc làm từ Mỹ và Canada Chủ tịch...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.82%, Dow Jones tăng 0.93%, Nasdaq...
Thị trường dự kiến một báo cáo NFP mạnh mẽ khác Báo cáo việc làm ADP thấp, chỉ số phụ về việc làm...
Thị trường châu Âu xóa bỏ mức tăng sáng nay DE30 chạm mức thấp hàng ngày xung quanh mức 15.105...
Dầu Brent (OIL) chạm mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 vào hôm qua và kiểm tra khu vực 70.00 USD. Báo...
XTB hân hạnh mang mục Phổ biến đến với Bộ theo dõi thị trường trên nền tảng giao dịch xStation5. Những thị trường được các...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Quyết định lãi suất từ 3 NHTW Bầu cử ở Scotland Thị trường châu...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.07%, Dow Jones tăng 0.29%,...
Thị trường châu Âu cố gắng khôi phục đợt giảm hôm qua DE30 trở lại trên mức 15.000 điểm Daimler và Delivery...
