Phân tích NZDUSD theo chỉ báo Ichimoku
Trong suốt phiên châu Á hôm nay, đồng đô-la New Zealand đã tăng so với các đồng tiền chính khác...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
EURUSD giảm xuống dưới trong bối cảnh lợi suất Mỹ tăng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ...
Chỉ số US đã bị tác động sau khi bộ trưởng Tài chính Yellen phát biểu rằng có thể sẽ phải tăng lợi suất để không...
DẦU OPEC+ không thay đổi khuyến nghị cho việc sản xuất dầu trong 3 tháng tới Ngân hàng Goldman Sachs dự...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo của ADP cho tháng 4 dự kiến cho thấy việc làm tăng...
Hôm qua, các chỉ số Mỹ đã giảm sau lời bình luận mang tín hiệu "diều hâu" từ Bộ trưởng Tài...
Công ty xe điện Trung Quốc NIO (NIO.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý tài chính đầu tiên của năm...
Cặp tiền AUDNZD đang tiếp tục đà tăng được bắt đầu sau khi kiểm tra khu vực 1.0725 vào cuối tuần trước. Có thể thấy nhiều hỗ trợ trong...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Mỹ công bố dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy vào...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. Dow Jones tăng 0.70&, S&P 500 tăng 0.27%, Russell 2000...
Nickel là một trong những kim loại công nghiệp hoạt động tốt nhất trong thời gian gần đây. Sự miễn cưỡng của Fed trong việc báo...
Bên mua đã bảo vệ khu vực 1.763 USD và bắt đầu một động thái đi lên sau đó. Tuy nhiên, đà tăng đã...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Dữ liệu GDP Quý 1 của Mỹ vào lúc 1:30 chiều BST Amazon...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.08%, Dow Jones giảm 0.48% và Nasdaq...
Khi nào? Cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường mở Liên bang) sẽ kết thúc với một quyết định được đưa ra vào lúc 7:00 tối...
Các kim loại quý đang giao dịch thấp hơn vào hôm nay với bạc là kim loại hoạt động kém nhất. Giá bạc giảm...
Việc đồng USD đang mạnh dần lên so với các đồng tiền chính vào sáng hôm nay đã kích hoạt một...
