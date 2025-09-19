Phân tích cổ phiếu: Spotify
Một trong những cổ phiếu bị đánh giá thấp trên thị trường hôm nay là Spotify (SPOT.US), công ty phát trực...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Dầu Ủy ban kỹ thuật OPEC+ thúc đẩy dự báo nhu cầu cho năm 2021 Nhu cầu phục hồi trong năm nay dự kiến đạt 6 triệu thùng/ngày,...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ FOMC sẽ họp vào 7:00 tối BST Biden sẽ phát biểu trước Quốc hội Thị...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.02%, Dow Jones tăng 0.01%,...
Alphabet (GOOGL.US), công ty mẹ của Google, sẽ công bố kết quả kinh doanh cho quý vừa qua sau khi kết thúc phiên Wall Street...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 thất bại trong việc phá vỡ mức 15.310 điểm lần nữa Volkswagen tạm dừng...
Tâm lý trên thị trường Bitcoin chuyển sang "lo sợ" ETH đạt mức đỉnh mới vào tuần trước bất chấp đợt bán...
Thị trường đồng tiếp tục phục hồi. Kim loại công nghiệp này đã tăng vọt hơn 110% so với mức thấp nhất tháng 3...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của CB tháng 4 Báo...
Hầu hết các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. Dow Jones giảm 0.18%, S&P 500 tăng 0.22%...
Những chủ đề được thảo luận trong Webinar tuần này: Giao dịch trong giai đoạn tăng phát – ai hưởng lợi? Đề xuất tăng thuê...
Các ca nhiễm Covid-19 mới ở Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục Châu Âu cho phép khách du lịch Mỹ đã tiêm...
Tesla (TSLA.US) sẽ công bố các dữ liệu quý một sau hồi chuông đóng cửa phiên hôm nay, với các...
Giá đồng đang tăng nhờ vào tình hình kinh tế lạc quan cũng như sự yếu đi của đồng USD. Tốc độ kinh tế phục hồi nhanh chóng...
Lịch báo cáo thu nhập tuần này tràn ngập với những dữ liệu các công ty lớn nhất nước Mỹ. 6 siêu tập đoàn...
Hôm nay, Palladium đã phá vỡ trên mức 2.900 USD/oz và giá đang hướng đến mức 3.000 USD. Quy định khí thải...
Hàng hóa nông nghiệp đang tiếp tục một đà tăng vào đầu tuần sau bản phát hành dữ liệu xuất khẩu mạnh mẽ...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa cao hơn Tesla báo cáo thu nhập Quý 1 Đơn đặt hàng lâu...
