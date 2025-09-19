Bản tin ngày 26.04.2021
Cổ phiếu châu Á hầu hết tăng vào ngày đầu tiên của tuần mới. Nikkei tăng 0.4%, Kospi tăng 0.7% và các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Số liệu PMI lạc quan từ Châu Âu Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp khả năng tăng thuế Dữ liệu vĩ mô mạnh mẽ từ nền kinh...
Quyết định cắt giảm chương trình mua trái phiếu của NHTW Canada trong tuần này đã đưa ra tín hiệu cho thấy nền kinh...
USDJPY đang cố gắng trở lại sau khi thất bại trong đợt phá vỡ dưới đường xu hướng giá tăng trên mức 108.00. Mức này với đường...
Hoạt động sản xuất và dịch vụ của Mỹ tăng với tốc độ kỷ lục Hạn chế về nguồn cung ngày càng trở nên tồi tệ Dữ...
Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ (sơ bộ) tăng lên 60.6 trong tháng 4 từ 59.1 trong tháng 3, vượt trên dự đoán của các...
Cổ phiếu Intel (INTC.US) giảm hơn 5% bất chấp việc công ty sản suất chip lớn nhất thế giới đã công bố những báo cáo...
Hầu hết các chỉ số châu Âu đang lùi dần. Trái lại, các chỉ số trên Phố Wall đã tăng nhẹ so với hôm...
Có thể thấy mô hình vai đầu vai tiềm năng đang hình thành trên biểu đồ của AUDUSD ở khung thời gian hàng...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 thất bại trong việc phá vỡ lên trên khu vực kháng cự 15.310...
GBPJPY đã giao dịch dưới áp lực trong tuần này. Cặp tiền đã chạm xuống giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance tại...
Bản phát hành chỉ số PMI sơ bộ cho tháng Tư từ châu Âu và Mỹ là sự kiện quan trọng trong lịch kinh tế hôm...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Tin tức về tăng thuế thu nhập Mỹ gây áp lực lên tâm...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P giảm 0.92%, Dow Jones và Nasdaq giảm 0.94% mỗi...
Giá cổ phiếu của Netflix (NFLX.US) giảm hơn 7% trong phiên phố Wall vào thứ Tư. Đà giảm mạnh mẽ có thể quy cho báo...
ECB giữ nguyên chính sách tiền tệ Biden muốn tăng gấp đôi thuế thu nhập Dữ liệu trái chiều từ Mỹ Ngân...
Joe Biden dự định đề xuất tăng thuế gần gấp 2 lần đối với thu nhập trên 1 triệu USD. Trong trường hợp này, thuế sẽ được tăng từ 20% lên...
Hôm nay, dữ liệu về xuất khẩu ngũ cốc hàng tuần của Mỹ đã được công bố. Xuất khẩu ngô tích lũy trong niên...
Cổ phiếu Biogen (BIIB.US) giảm hơn 2% mặc dù báo cáo thu nhập quý tốt hơn so với dự đoán. Trong quý đầu...
