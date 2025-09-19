Doanh số bán nhà ở Mỹ giảm, giá gỗ sẽ giảm vào cuối năm?
Dữ liệu về doanh số bán nhà trên thị trường thứ cấp của Mỹ cho thấy mức giảm xuống 6.01 triệu so với dữ liệu trước đó là...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Bà Lagarde đã trả lời một câu hỏi thú vị rằng liệu NHTW châu Âu (ECB) có theo dõi các NHTW...
DE30 dao động giữa tăng và giảm vào thứ Năm. Khung hàng ngày DE30 vẫn giữ nguyên phạm vi giao dịch vào...
Số lượng người dân Mỹ điền đơn trợ cấp thất nghiệp là 0.547 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 4, so...
Đồng đang bắt đầu tăng trở lại sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào cuối tháng Hai. Trên thực tế, con số này chỉ cách...
NHTW châu Âu đã giữ nguyên mức lãi suất chuẩn ở mức dưới giới hạn 0.25% như nhiều người mong đợi. Ngoài...
Quyết định của NHTW châu Âu (ECB) là tâm điểm của thị trường hôm nay. Các nhà đầu tư không chỉ đang...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 kiểm tra đường trung bình động 200 giờ Deutsche Boerse báo...
VÀNG Nhìn vào khoảng D1, có thể thấy đợt điều chỉnh giá tăng đã bắt đầu sau khi giá bật khỏi đường...
Đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền chính hoạt động kém nhất hôm nay. Nhìn vào biểu đồ EURGBP ở khung H4,...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Quyết định về lãi suất của ECB vào lúc 12:45 trưa BST Intel...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 và Dow Jones tăng 0.93% mỗi chỉ...
Dầu Dầu tăng trong bối cảnh đồng USD yếu đi Nhu cầu nhiên liệu có thể phục hồi ở Mỹ Tính lưu động toàn...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 giảm xuống dưới đường SMA 100 và tiến tục đợt bán tháo BMW...
Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq-100 thoái lui từ mức đỉnh hôm qua. Russell 2000 (US2000) là chỉ số tụt hậu nhất ở phiên...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao GBPUSD giảm nhẹ sau báo cáo thị trường lao động của Anh Netflix,...
Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể cáo buộc một số tổ chức tài chính rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử Việc...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.53%, Nasdaq giảm 1%, Dow Jones giảm 0.36%...
Chủ đề sẽ thảo luận tuần này: Tín hiệu nợ ký quỹ Trái phiếu Mỹ phục hồi góp phần làm nên...
