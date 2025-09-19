Tóm tắt thị trường ngày: Công nghệ đặt áp lực lên Phố Wall
Chứng khoán châu Âu ở gần mức kỷ lục Bitcoin bị bán tháo Chứng khoán Mỹ giảm trở lại từ mức kỷ lục Các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số của Mỹ đã giảm từ mức kỷ lục vào đầu tuần do sự yếu kém trong lĩnh vực công nghệ đè nặng lên...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Buy cho cặp tiền NZDUSD theo các mức sau: Điểm vào lệnh: 0.7183 Chốt...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị đặt một vị thế Buy cặp EURUSD theo các mức sau: Điểm vào lệnh: 1.2037 Chốt lời: 1.2500 Cắt...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) chịu áp lực trong hôm nay vì hai lí do chính. Đầu tiên là vụ tai nạn làm...
Phiên hôm nay đã cho thấy rõ sự suy yếu của đồng USD một lần nữa trong số các đồng tiền chính. Lợi suất 10 năm...
Đồng USD đang yếu dần trong phiên giao dịch hôm nay với đồng bảng Anh được hưởng lợi nhiều nhất (được hỗ trợ bởi tình hình tiêm...
Thị trường châu Âu giảm nhẹ sau khi mở cửa ở mức cao DE30 chuyển hướng tiêu cực BMW muốn doanh...
Tuần đầu tiên của mùa báo cáo thu nhập Mỹ trong quý 1 đã qua và bây giờ các nhà...
EURUSD đã có một đà tăng mạnh vào lúc bắt đầu phiên giao dịch châu Âu hôm nay và...
Vàng đã có một động thái đi lên mạnh mẽ từ tuần trước nhưng đã gặp phải mức kháng cự 38.2% từ đợt giảm...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Báo cáo thu nhập từ Coca-Cola, IBM và United Airlines Căng...
Cổ phiếu châu Á giao dịch cao hơn vào ngày bắt đầu tuần mới. S&P/ASX 200 tăng khoảng 0.2%, Kospi tăng 0.3%...
Tâm lý của các nhà đầu tư trên toàn cầu đã được cải thiện trong tuần này sau khi doanh số bán...
Chứng khoán châu Âu tăng trong tuần thứ 7 Dow và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục khác Thổ Nhĩ Kỳ cấm thanh toán...
Chỉ số tâm lý tiêu dùng của đại học Michigan đã tăng từ 84.9 điểm trong tháng 3 lên 86.5 điểm trong tháng...
Vàng đã có một động thái tăng mạnh vào ngày hôm qua khi lợi suất trái phiếu giảm xuống. Mức tăng...
Ngân hàng Trung ương của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) sẽ ban bố lệnh cấm dùng tài sản điện tử để thanh toán từ 30...
Thị trường châu Âu giao dịch phiên cao DE30 đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại mới Báo cáo...
