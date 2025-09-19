🚀 DE30 đạt mức cao nhất mọi thời đại mới!
DE30 đã giao dịch trong phạm phi hẹp, dưới 150 điểm kể từ đầu tuần trước. Tuy nhiên, nhờ vào báo cáo dữ liệu lạc...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Vàng đã bắt đầu động thái đi lên từ hôm qua và đang cố gắng phá vỡ phạm vi giao dịch. Kim loại quý...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên cao Chỉ số tâm lí tiêu dùng của ĐH Michigan dự kiến sẽ tăng...
Giá bạc tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong 1 tháng, sau khi đồng USD dao động quanh mức thấp nhất trong 4 tuần và lợi suất...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức kỷ lục. S&P 500 tăng 1.11%, Dow Jones tăng 0.90%,...
Coinbase (COIN.US), một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Mỹ, đã chính thức ra mắt tại sàn Nasdaq vào...
Theo CNBC, cổ phiếu của Virgin Galactic (SPCE.US) giảm hơn 13%, xóa đi mức tăng năm 2021 sau khi hồ sơ cho thấy người sáng lập Richard Branson...
Số lượng người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0.576 triệu đơn trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng...
DE30 đang kiểm tra một mức kháng cự quan trọng. Liệu cú bứt phá lần này có thành công? Khung...
NHTW Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản ở mức giới hạn thấp hơn có hiệu lực là 19.00% như đã...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng DE30 kiểm tra mức thoái lui 61.8% tại 15.270 điểm Deutsche Wohnen...
Trong phiên hôm qua có thể thấy mức tăng rõ trên cặp tiền AUDCAD. Phe mua đã đưa giá phá vỡ đường...
Đồng Rúp và chứng khoán Nga đang giảm sau tin tức Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt quốc gia này vì can...
Coinbase (COIN.US), một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã chính thức phát hành vào phiên Phố...
Kim loại quý tăng trong hôm nay, hưởng lợi từ việc đồng USD yếu đi. Palladium hoạt động tốt nhất với mức tăng 1.5% cho đến hiện tại. Tâm...
US100 Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với chỉ số công nghệ Mỹ - Nasdaq (US100). Nhìn vào khung...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Doanh số bán lẻ của Mỹ vào lúc 1:30 chiều BST (7:30...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 giảm 0.41%, Dow Jones tăng 0.16%,...
