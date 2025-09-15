CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau khi công bố số liệu GDP của Hoa Kỳ 📌
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 240 nghìn; dự báo 229 nghìn;...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
DE40 tăng 0,15%; cổ phiếu của Lufthansa, Porsche và Adidas tăng từ 2% đến 3% Tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ, lùi xuống dưới...
Salesforce.com Inc. (CRM.US) đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh cho năm tài chính 2026 vào...
Giá ca cao kỳ hạn (COCOA) đang chứng kiến đà giảm sâu, mất gần 5% và hiện đang giao dịch quanh vùng đường trung bình...
Capri Holdings (CPRI.US) cho biết họ có thể sẽ tăng giá một số sản phẩm túi xách da để giảm thiểu tác động của những...
Hợp đồng US100 ghi nhận đà tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh xuất sắc của Nvidia (NVDA.US), khẳng định nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI)...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên sáng nay tại châu...
Thị trường đón nhận tin tức tích cực đêm qua từ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Nvidia, cùng với...
Nvidia lập kỷ lục mới, bất chấp rào cản pháp lý: AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Sau báo cáo kết quả kinh...
Báo cáo thu nhập quý 1 năm tài chính 2026 của Nvidia (NVDA.US) đã vượt qua mọi ước tính của Phố Wall....
Fed hiện đang ở vị thế tốt với các công cụ chính sách và đang chờ đợi thêm dữ liệu. Cách tiếp...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/05, chỉ số S&P 500 tăng 1.5%, Nasdaq 100 tăng 1.8%, và Dow Jones bứt phá...
Amazon.com Inc. (AMZN.US) và Stellantis N.V. (STLA.US) đã xác nhận việc chấm dứt hợp tác phát triển phần mềm SmartCockpit,...
Gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng có trụ sở tại Mỹ, HEICO (HEI.US), đã công...
Chỉ số tổng hợp của Richmond Fed: -9 (Dự báo -9, Trước đó -13) Cuộc khảo sát về ngành sản xuất tháng 5 năm 2025 của...
Cổ phiếu của các công ty ô tô như BMW (BMW.DE), Mercedes (MBG.DE) và Volkswagen (VOW1.DE) đang tăng giá sau khi...
Hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư đổ dồn vào việc công bố biên bản cuộc họp tháng 5 của Ủy ban Thị...
Cổ phiếu GameStop tăng vọt sau khi nhà bán lẻ trò chơi điện tử này công bố thương vụ mua Bitcoin đầu tiên,...
Vào thứ Tư, thị trường chứng khoán đang có phần chững lại trước Biên bản FOMC và báo cáo hàng quý...
