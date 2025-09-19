Tóm tắt thị trường ngày: Dow đạt mức đỉnh mới sau báo cáo thu nhập rất tốt từ các ngân hàng
Báo cáo thu nhập lạc quan từ các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ Coinbase (COIN.US) tăng vọt khi ra mắt thị trường Dự...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
BofA đã đưa ra khuyến nghị thực hiện một vị thế Sell cho cặp CHFJPY theo các mức sau: Điểm vào lệnh: 118.14 Chốt...
Credit Suisse đã ra khuyến nghị thực hiện một vị thế Sell cặp EURGBP theo các mức sau: Điểm vào lệnh: 0.8677 Chốt lời: 0.8400 Cắt...
Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô Mỹ giảm 5.890 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng...
Ngay trước khi bắt đầu phiên Mỹ, giá vàng giảm mạnh và phá vỡ mức hỗ trợ ở 1740.8 USD. Nhìn vào biểu đồ...
Cổ phiếu Goldman Sachs (GS.US) tăng gần 2% trước giờ mở cửa thị trường sau khi ngân hàng lớn của Mỹ công bố kết quả thu nhập lạc...
Thị trường châu Âu tăng nhẹ DE30 cố gắng vượt lên trên 14.249 điểm lần nữa Covestro và...
Sự tăng tốc mạnh mẽ của chỉ số lạm phát giá tiêu dùng ở Mỹ được thể hiện qua dữ liệu công bố ngày hôm...
Đồng tiền của New Zealand đang hoạt động tốt nhất trong hôm nay. Ngân hàng Dự trữ New Zealand quyết định giữ nguyên lãi...
Sau khi dẫn đầu thị trường game và AMD chuẩn bị gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh Trong vòng vài năm trở lại đây,...
Sau đợt báo cáo kinh tế vào tối ngày 13/4/2021, chỉ số giá tiêu dùng lõi của Hoa Kỳ đã tăng lên 0.3% so với...
Dầu: Ả-rập Xê-út dự định sẽ cung cấp dầu thô gần bằng với sản lượng dự kiến của các nhà máy lọc dầu APAC...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Các ngân hàng JPMorgan, Goldman Sachs và Wells...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.29%, Nasdaq tăng 1.05%, Dow Jones...
Phiên châu Âu đi ngang sau các dữ liệu kinh tế trái chiều Tỷ lệ lạm phát của Mỹ cao hơn dự đoán FDA...
Tin tức vắc xin Johnson & Johnson (JNJ.US) sẽ bị tạm dừng dường như có lợi cho Moderna (MRNA.US), cổ phiếu đã tăng hơn 7% sau thông...
Lợi tức trái phiếu rõ ràng đang giảm dù lạm phát cao hơn một chút so với kỳ vọng và ở mức rất cao...
Sau dữ liệu lạm phát của Mỹ, có thể quan sát thấy sự mạnh lên của đồng USD và sự sụt giảm khoảng 20 pips của...
Lạm phát tăng gây ra bất ngờ mới Giá xăng tăng mạnh chiếm khoảng một nửa mức tăng Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở...
