Cập nhật: Tỷ lệ lạm phát Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng lên 2.6 vào tháng 3 từ mức 1.7% của tháng trước và cao hơn...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số từ hợp đồng tương lai của châu Âu và Mỹ giảm sau 12:00 trưa BST hôm nay, sau khi New York Times đưa ra...
Đồng USD đang giao dịch cao hơn đa số các đồng tiền chính khác trong chiều hôm nay. Các nhà đầu tư đang chờ đợi...
Hơn một phần ba của tháng 4 đã trôi qua, thời điểm hiện tại đang là Quý 2 của năm 2021 trong bối cảnh xuất hiện làn...
Các chỉ số châu Âu giao dịch cao hơn DAX kiểm tra giới hạn trên của mô hình tam giác Volkswagen...
Bitcoin đã vượt qua mốc 60.000 khi Coinbase phát hành lần đầu ra công chúng Tổng vốn hóa thị trường tiền...
Bản phát hành chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 3 vào lúc 1:30 chiều BST là sự...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ cho tháng 3 vào lúc...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. Dow Jones giảm 0.16%, Nasdaq giảm 0.36% và Russell 200...
Những chủ đề sẽ bàn luận tuần này: Phân tích thị trường dầu thô Lịch báo cáo tài chính...
Chứng khoán châu Âu đóng cửa dưới mức đi ngang một chút Chỉ số Mỹ chật vật đi lên Các chỉ số châu...
Alibaba (BABA.US) – ADR tăng hơn 6% sau khi các cơ quan quản lý chống tín nhiệm Trung Quốc phạt gã khổng lồ thương...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị thực hiện một vị thế Buy cho cặp tiền NZDUSD. Theo các mức sau: Điểm vào lệnh:...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Công ty khuyến nghị đặt một vị thế Buy theo các mức sau: Điểm vào...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Buy theo các mức sau: Điểm...
Phiên hôm nay bắt đầu với sự suy yếu tương đối của đồng USD, tuy nhiên, đồng tiền này đang cố gắng phục hồi so với các...
Có thể thấy đà tăng của thị trường vàng đang giảm tốc vào tuần trước. Nhìn vào biểu đồ kỹ thuật ở khung M30,...
Thị trường chứng khoán châu Âu giao dịch hầu hết giảm DE30 cố gắng phá vỡ trên mức phạm vi giao...
