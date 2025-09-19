Lịch báo cáo top cổ phiếu trong tuần (12.04.2021)
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall bắt đầu vào tuần này! Như thường lệ, cuộc đua marathon được bắt đầu bằng báo...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Kim loại công nghiệp giao dịch trong áp lực trong hôm nay - Đồng giảm 1.4%, Nickel giảm 3% trong khi Kẽm đang giao dịch thấp hơn 4%....
Mùa báo cáo tài chính cho quý 1 năm 2021 của Mỹ sẽ bắt đầu vào tuần tới và báo cáo...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Mùa báo cáo tài chính của Mỹ bắt...
Chứng khoán châu Á giao dịch thấp hơn vào ngày đầu tiên của tuần mới. Nikkei giảm 0.6%, S&P/ASX...
Chỉ số PPI Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán Chỉ số PPI Trung Quốc ở mức cao nhất từ năm 2018 Chứng khoán châu Âu ghi nhận...
Cổ phiếu Harley-Davidson (HOG.US) nhảy vọt 4% sau khi các nhà phân tích từ Northcoast nâng hạng nhà sản xuất xe...
Giá sản xuất Mỹ cao nhiều hơn dự đoán Giá sản xuất Trung Quốc ở mức cao nhất từ năm 2018 Hôm nay, các...
Chỉ số PPI cho nhu cầu cuối tăng lên 1.0% từ 0.5% ở tháng trước. Giá sản xuất hàng năm tại Mỹ đã tăng 4.2% so với một...
Thị trường châu Âu chật vật tìm hướng đi DE30 mắc kẹt gần mức 15.200 điểm TUI dự định sẽ huy động 300-400...
Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc đã gây bất ngờ. Chỉ số lạm phát PPI (chỉ số giá sản xuất) tăng lên 4.4% YoY so...
Không thể chối bỏ việc thị trường có 2 lực lượng lớn: Greed và Fear. Nợ ký quỹ mô tả chỉ số này rất tốt và...
Thị trường ngũ cốc có thể sẽ biến động vào lúc 5:00 chiều BST hôm nay khi báo cáo WASDE được phát hành....
Vàng đã tăng đáng kể từ cuối tháng 3, việc này có thể liên quan đến việc lợi suất trái phiếu Mỹ...
Twitter (TWTR.US) đã luôn là tâm điểm chú ý kể từ khi Donald Trump bị khóa tài khoản trên nền...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang Dữ liệu thị trường lao động Canada lúc 1:30 chiều BST Báo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.42%, Dow Jones tăng 0.17%, Nasdaq...
S&P 500 đạt đỉnh mới Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tăng trở lại trong tuần trước Vàng leo lên mức cao nhất kể từ ngày...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,744 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 4, so với mức tăng 0,719...
