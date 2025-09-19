Cổ phiếu Constellation giảm 4% bất chấp số liệu quý tích cực
Cổ phiếu của Constellation Brands (STZ.US) giảm hơn 4% mặc dù nhà sản xuất bia Corona đã công bố số liệu quý IV khả quan...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Cổ phiếu của Constellation Brands (STZ.US) giảm hơn 4% mặc dù nhà sản xuất bia Corona đã công bố số liệu quý IV khả quan...
Tuyên bố Thất nghiệp của Mỹ một lần nữa gây thất vọng Hơn 18 triệu người Mỹ vẫn đang nhận chi phiếu trợ cấp thất nghiệp Bộ...
Ngô và đậu tương đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm vào tháng 4 năm ngoái do lo ngại về nhu cầu hàng...
Thị trường cổ phiếu châu Âu giao dịch cao hơn DE30 thoái lui từ mức cao hàng ngày BMW tăng 33.5%...
Biên bản từ cuộc họp tháng 3 của NHTW châu Âu vừa được phát hành. Dưới đây là những điểm chính: Các...
SEB đã đưa ra khuyến nghị cho cặp EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Sell theo các mức sau: Vào...
Russell 2000 (US2000) là chỉ số US hoạt động kém nhất ngày hôm qua. Chỉ số đã trượt xuống 1.6% trong khi các chỉ...
BẠC Hãy bắt đầu bài phân tích hôm nay với thị trường bạc. Nhìn vào khung H4, cho đến thời điểm hiện tại, đang...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao NHTW châu Âu sẽ phát hành biên bản họp...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. S&P 500 tăng 0.15%, Dow Jones tăng 0.05%,...
Cơ quan quản lý dược phẩm của Châu Âu đã tìm thấy mối liên hệ giữa vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và...
Biên bản cuộc họp của FOMC không gây ra nhiều biến động. Theo như chi tiết cuộc họp, những từ "tăng", "giảm dần"...
Việc công bố biên bản từ cuộc họp cuối cùng của Fed không phải là một bất ngờ. Fed đã nói rõ rằng...
Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3.52 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2...
Báo cáo NFP gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng thêm số lượng việc làm kể từ tháng 8 năm 2020 và...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều trước thời điểm phát hành biên bản cuộc họp FOMC DE30...
Sau gần nửa tháng chiếm ngự vị trí cao kỷ lục tại 1.73%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm...
Cổ phiếu của Electricite de France (EDF.FR), công ty điện lực Pháp giao dịch cao hơn 7% hôm nay sau mức tăng 10% vào...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ