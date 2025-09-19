Biểu đồ kỹ thuật - USDIDX (07.04.2021)
Bản phát hành biên bản cuộc họp FOMC vào 7:00 tối BST ( 1:00 tối hôm sau, giờ VN) sẽ là trọng tâm ngày...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Công ty công nghệ tại thành phố Cupertino - "trái tim" của Thung lũng Silicon, đã thể hiện một...
Các chỉ số Phố Wall ghi nhận mức giảm nhẹ vào đầu phiên trong bối cảnh phiên giao dịch rất tốt tại châu Âu....
Dầu: OPEC + đã đồng ý kế hoạch tăng sản lượng trong 3 tháng tới Bắt đầu từ tháng 5, sản lượng sẽ được cắt...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa đi ngang hoặc cao hơn một chút Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được phát hành...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 0.10%, Dow Jones giảm 0.29%, Nasdaq giảm 0.05%...
IMF thúc đẩy dự báo tăng trưởng toàn cầu Dax đạt đỉnh mới Một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối việc tăng thuế...
Dầu thô hôm nay tăng khoảng 2%, mặc dù có thời điểm nó tăng gần 3%. EIA hôm nay công bố dữ liệu tích...
BP (BP.US) ADR hôm nay tăng hơn 3% sau khi gã khổng lồ dầu mỏ công bố hôm thứ Ba rằng nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu...
Cổ phiếu của Paychex (PAYX.US) giảm hơn 5%, mặc dù công ty báo cáo lợi nhuận quý 3 tài chính vượt xa kỳ...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Sell theo các mức sau: Vào...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Buy với các mức sau: Vào...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn sau lễ Phục sinh DE30 đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 15.340 điểm Alphabet...
Bảng Anh đã đạt được một số mức tăng đáng chú ý vào ngày hôm qua sau khi thủ tướng Anh Boris Johnson...
USDCHF đã tăng khoảng 8% vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, động thái tăng giá đã dừng lại vào cuối tháng...
Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn sau lễ Phục Sinh Một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ không ủng hộ việc tăng thuế...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.44%, Dow Jones tăng 1.13%,...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tăng hơn 7% trước giờ mở cửa phiên Mỹ sau khi nhà sản xuất ô tô điện công bố lượng...
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt gần 2 nghìn tỷ USD Sự biến động của Bitcoin trong ba tháng qua đã giảm xuống...
