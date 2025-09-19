📈Bảng Anh tăng sau bình luận của Johnson❗
Đồng bảng Anh tăng mạnh sau những bình luận từ Thủ tướng Boris Johnson thúc đẩy hy vọng về việc phục hồi kinh tế. Thủ tướng thông...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Đồng bảng Anh tăng mạnh sau những bình luận từ Thủ tướng Boris Johnson thúc đẩy hy vọng về việc phục hồi kinh tế. Thủ tướng thông...
Giá dầu giảm nhẹ trong giao dịch đầu ngày thứ Hai sau mức tăng hơn 3% vào thứ Năm tuần trước nhờ việc OPEC + đạt được thỏa thuận...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong quý 1 năm 2021, bất chấp mức độ biến động cao trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng...
• Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM từ Mỹ • Hôm nay thị trường châu Âu đóng cửa • ...
• Tâm lý tích cực đang chiếm ưu thế trên thị trường châu Á hôm nay. Nikkei tăng 0.8%, ...
Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh đồng nghĩa với việc hầu hết các thị trường đều đóng cửa. Tuy nhiên trong một phần...
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ hôm nay cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 916 nghìn việc làm...
Các nhà đầu tư sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Tâm trạng lạc quan sẽ chiếm ưu thế vào cuối tuần sau công bố kế hoạch...
Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm nay nhưng chúng tôi đã thấy thị trường kỳ hạn tiếp tục...
Nền kinh tế Mỹ bất ngờ có thêm 916 nghìn việc làm trong tháng 3, so với mức tăng 379 nghìn trong tháng...
Hôm nay, giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu có một chút im ắng do ngày lễ Thứ Sáu...
Các phiên giao dịch tiền mặt ở Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không diễn ra vào hôm nay vì ngày...
Kỳ vọng của thị trường chỉ ra một báo cáo NFP mạnh mẽ cho tháng 3 Thị trường vẫn còn thiếu 9,5 triệu việc làm...
Việc US500 đã vượt qua mức 4.000 điểm có lẽ liên quan đến việc bắt đầu quý mới với chỉ số Sản xuất ISM mạnh mẽ và...
Các vấn đề liên quan đến Archegos Capital, quỹ đầu tư của Mỹ, đã khiến các thị trường lo lắng vào cuối tuần trước và...
Những thay đổi về thời gian giao dịch trong thứ Sáu Tuần Thánh Thị trường châu Âu đóng cửa trong kỳ nghỉ...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 1.18% à đóng...
Dax đạt mức cao kỷ lục mới S&P 500 đứng đầu 4.000 Sản xuất của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 1983 Các chỉ số châu Âu...
Chỉ số PMI Sản xuất ISM đã tăng lên 64,7 trong tháng 3 từ mức 60,8 của tháng trước, đánh bại kỳ vọng của các nhà...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ