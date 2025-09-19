Dầu đang kiểm tra mức hỗ trợ chính
Tin tức từ thị trường dầu gần đây khá tiêu cực: Báo cáo của API cho thấy tồn kho tăng đáng kể, cuộc họp kỹ thuật...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Tin tức từ thị trường dầu gần đây khá tiêu cực: Báo cáo của API cho thấy tồn kho tăng đáng kể, cuộc họp kỹ thuật...
Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo liên quan đến kế hoạch cơ sở hạ tầng của Biden. Tổng thống Biden dự kiến sẽ có...
Palladium đã bị ảnh hưởng vào thứ Hai khi Nornickel thông báo rằng họ sẽ tiếp tục sản xuất tại hai mỏ ở Nam Phi. Tuy nhiên,...
Dầu Giao thông trên kênh đào Suez đã hoạt động trở lại sau đợt tắc nghẽn kéo dài một tuần....
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Biden phát biểu chi tiết về thỏa thuận...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.32%, Dow...
DAX đạt mức đỉnh mới Dữ liệu kinh tế lạc quan từ Châu Âu Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 14...
Theo ước tính sơ bộ cho thấy, giá tiêu dùng ở Đức tăng lên 1,7% YoY trong tháng 3 từ mức 1,3% của tháng...
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 3 kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, được...
Cổ phiếu Yelp (YELP.US) đã tăng hơn 6% sau khi cổ phiếu của nhà điều hành trang đánh giá được nâng cấp thành...
DAX của Đức tiếp tục tăng trong phiên hôm nay. Chỉ số xác lập mức cao lịch sử mớ khi vượt qua ngưỡng tâm lý 15.000 điểm....
Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ đã tăng lên 109,7 trong tháng 3 từ mức 91,3 của tháng...
Giá vàng hôm nay giảm hơn 1,5% và kim loại quý hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ chính ở mức $1681/oz trong bối...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 vẽ ra mức đỉnh trên 14,900 điểm Volkswagen được cho là đang...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ và đồng Euro hôm nay. Tiền tệ đang suy yếu sau khi Recep Erdogan,...
Giá Palladium giảm 6% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần là 2510,0 USD/ounce sau thông báo của nhà sản xuất palladium...
Fidelity đang tìm cách tạo ETF bitcoin Mạng Hermes ra mắt zk-rollups trên mạng chính thức của Ethereum Tesla hiện...
Chủ đề thảo luận trong tuần này: Những rủi ro chính đối với thị trường Tình trạng tắc nghẽn của kênh đào Suez...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ