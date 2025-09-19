Lịch kinh tế: Chỉ số lạm phát của Đức và dữ liệu khảo sát của Mỹ
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa phiên cao Dữ liệu lạm phát từ Tây Ban Nha và Đức Niềm...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua hầu hết đều ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0,09%, Nasdaq...
Cổ phiếu của Tesla Inc (TSLA.US) giảm 3% sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk chỉ ra những thách thức đang diễn ra đối với nhà...
Archegos Capital là quỹ đầu tư của Mỹ đã thu hút sự chú ý vào thứ Sáu đến hôm nay. Quỹ được cho...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 thoái lui từ đỉnh mới nhất BASF có kế hoạch cắt giảm...
Dầu hôm nay giao dịch thấp hơn do gián đoạn thương mại toàn cầu có thể được khắc phục. Ever Given, một con tàu container...
TÍnh đến thời điểm này, con tàu Ever Given của tập đoàn Evergreen Marine đã chắn ngang kênh đào Suez, là...
Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Sáu tuần này. Tuy...
Giá lúa mì đang giao dịch quanh mức 6,1 USD/giạ, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 28/12, do thời tiết thuận...
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang Tàu Ever Given mắc kẹt trong kênh đào Suez đã nổi lại một phần,...
Chứng khoán châu Á đang giao dịch trái chiều vào đầu tuần mới. Nikkei tăng 0.5%, S&P/ASX 200 giảm 0.3%,...
Chứng khoán châu Âu kết thúc cao hơn các thị trường khác Fed sẽ dỡ bỏ giới hạn đối với cổ tức ngân hàng...
Nio (NIO.US) thông báo rằng họ buộc phải tạm dừng sản xuất xe điện tại nhà máy ở Hợp Phì, Trung Quốc do tình...
Richard Curtin, chuyên gia kinh tế trưởng của cuộc khảo sát, cho biết chỉ số tâm lý người tiêu dùng cho tháng...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế bán USDJPY với các...
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đối với Mỹ đã được điều chỉnh cao hơn lên 84,9 vào tháng...
Chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn DE30 đạt mức cao hàng ngày ở mức 14.790 điểm Allianz mua đơn...
Chỉ số RTS của Nga (RUS50) giảm hơn 10% từ mức cao nhất sau đại dịch gần đây là 1.558 điểm trong bối cảnh giá dầu lao dốc. Tuy nhiên,...
