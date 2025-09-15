Biểu đồ trong ngày - Bitcoin (28.09.2025)
Bitcoin tiếp tục dao động gần mức cao kỷ lục trên 109.000 USD. Sự hào hứng của thị trường được thúc đẩy bằng sự phổ biến Bitcoin ngày...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Bitcoin tiếp tục dao động gần mức cao kỷ lục trên 109.000 USD. Sự hào hứng của thị trường được thúc đẩy bằng sự phổ biến Bitcoin ngày...
14:45, Pháp - Dữ liệu kinh tế tháng 4 và quý 1: Dữ liệu lạm phát tháng 4: PPI Pháp: thực...
Hôm nay, sự chú ý toàn cầu sẽ tập trung vào kết quả tài chính của Nvidia, dự kiến được công bố sau...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba tại...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/05, chỉ số Dow Jones tăng 740.58 điểm (tương đương 1.78%) lên 42,343.65 điểm, còn...
Redwire vừa bàn giao thành công thế hệ thứ ba của hệ thống quản lý dữ liệu và năng lượng tiên tiến (ADPMS-3) –...
Các hợp đồng tương lai lúa mì trên Sàn giao dịch Chicago (WHEAT) đang chứng kiến phiên giảm giá mạnh gần...
Phố Wall phục hồi trong phiên ngày thứ Ba sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần dài, ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhờ phản ứng tích cực với...
Trump Media and Technology Group (DJT.US) đã công bố kế hoạch huy động 2,5 tỷ USD từ 50 nhà đầu tư tổ chức, để xây dựng một trong...
Chỉ số giá nhà tại Hoa Kỳ tháng 4: 3,7% YoY (trước đó 3,9% YoY) Giá nhà theo tháng:...
19:30, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng hàng hóa phi quốc phòng trừ hàng không cho tháng 4: thực tế -1,3% MoM;...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Dữ liệu từ báo cáo của ACEA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu) cho thấy doanh số bán hàng...
Vàng hôm nay giảm gần -1,4% trong bối cảnh các chỉ số Phố Wall tăng và đồng đô la Mỹ (USDIDX) mạnh lên, với mức...
Hôm nay, giá vàng giảm chủ yếu do căng thẳng thương mại toàn cầu dịu bớt và tâm lý nhà đầu tư chuyển...
Cổ phiếu các hãng ô tô châu Âu giảm điểm vào thứ Ba sau dữ liệu doanh số xe hơi khu vực đáng thất...
15:45 giờ Việt Nam, Pháp - Dữ liệu CPI tháng 5: Thực tế: 0.7% YoY Dự báo: 0.9% YoY Trước đó: 0.8%...
Tình hình thị trường: Hợp đồng tương lai đi ngang trước giờ giao dịch tại thị trường châu Âu. Vàng tiếp tục giảm,...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ