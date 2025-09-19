GBPUSD - Khuyến nghị từ Morgan Stanley
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Bán cặp tiền theo các...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 1,91 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ (flash) đã tăng lên 59,0 vào tháng 3 từ 58,6 trong tháng 2, thấp hơn một chút so...
Dầu (Khung D1) Thị trường dầu đã giao dịch trong xu hướng đi lên kể từ đầu tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, giá bắt đầu...
Hôm qua, hầu hết các cặp tiền tệ chính đều giảm giá khi chỉ số USD (USDIDX) tăng, tận dụng trạng thái trú ẩn an...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn vào thứ Tư DE30 một lần nữa bật lên khỏi ngưỡng hỗ trợ 14.600 điểm Mercedes...
Dầu đang giao dịch cao hơn 2% trong ngày hôm nay khi cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo lớn vào hôm...
Chỉ số PMI Flash tháng 3 là bản phát hành chính được lên lịch cho phiên Châu Âu hôm...
Bất chấp việc lợi suất tăng đột biến gần đây tạm dừng, các kim loại quý và EURUSD vẫn phải chật vật ra khỏi áp lực....
Doanh số bán nhà mới của Mỹ ở mức thấp nhất trong 9 tháng Số lượng đơn thế chấp giảm Doanh số bán nhà...
Thị trường châu Âu dự kiến mở cửa phiên thấp Dữ liệu PMI Flash từ Châu Âu và Mỹ Ngày...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 0.76%, Dow...
Các lệnh đóng cửa ở châu Âu ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thị trường Căng thẳng EU-Trung Quốc leo thang Đô...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các mức...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các mức...
Việc đồng USD tăng giá mạnh đã dẫn đến sự sụt giảm của cặp EURUSD xuống dưới 1,18 và sự suy yếu của đồng tiền Antipodes cũng...
Đối với tất cả những ai chưa biết Salesforce (CRM.US), đây là một công ty của Mỹ về phần mềm theo yêu cầu để quản lý...
Bạc Gần đây bạc đã vượt trội hơn vàng nhờ sự siết chặt ngắn hạn sớm hơn cũng như triển vọng tốt hơn cho ngành...
