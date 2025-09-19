DE30 cố gắng ngăn đà giảm ở mức 14.600 điểm
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 một lần nữa bật lên khỏi mức hỗ trợ 14.600 điểm Moody's khẳng định...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 một lần nữa bật lên khỏi mức hỗ trợ 14.600 điểm Moody's khẳng định...
Lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Powell và Bộ trưởng Tài chính Yellen là một sự kiện quan trọng trong ngày....
Morgan Stanley cung cấp Bitcoin cho các nhà đầu tư giàu có Số lượng "cá voi" Bitcoin đang giảm Luật...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Powell và Yellen điều trần trước Quốc hội Nhiều thành viên...
Trong Webinar tuần này, chúng ta sẽ thảo luận: Quyết định mới nhất từ FOMC và NHTW Nhật Bản Chỉ số: Top biểu đồ đáng...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. S&P 500 tăng 0.70%, Dow Jones tăng 0.32% và...
Đức sẽ kéo dài lệnh đóng cửa đến ngày 18 tháng 4 Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc sau khi người đứng...
Cổ phiếu của Kansas City Southern (KSU.US) đã tăng 17% sau khi nhà điều hành đường sắt này đồng ý được Canada Pacific...
Nordea đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các mức sau: Vào...
Sau khi bắt đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, chỉ số Nasdaq (US100) là chỉ số hoạt động tốt nhất và đang giao dịch trên mức tâm...
Cổ phiếu phổ thông Volkswagen (VOW1.DE) hôm nay tăng khoảng 12% trong bối cảnh thị trường có tâm lý tích cực đối...
Tuần trước, chúng ta đã trải qua những giai đoạn có mức độ biến động cao khi đồng đô la Mỹ (USD) mất sức vào...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Mua theo các mức...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều DE30 tiếp cận mức kháng cự 16.670 điểm SFC Energy hợp tác...
IBEX35 của Tây Ban Nha (SPA35) giao dịch thấp hơn gần 1,5% ngày hôm nay và kém hơn đáng kể so với các điểm...
Một lần nữa mối liên hệ giữa lãi suất trái phiếu chính phủ và cổ phiếu được thể hiện rõ khi lợi suất trái...
Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 16% so với đô la Mỹ ở đầu tuần mới. USDTRY đạt mức cao nhất qua đêm là 8,41, không...
FED đã bỏ qua việc tăng lợi suất trái phiếu trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định nới rộng biên độ lợi suất...
Thị trường châu Âu mở cửa đi ngang 4 thành viên của Fed sẽ có bài phát biểu trong hôm...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ