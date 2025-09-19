Bản tin ngày 22.03.2021
Chứng khoán châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. S&P/ASX 200 tăng 0.66%, Kospi đi ngang, Nikkei giảm 2.07%...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Chứng khoán châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. S&P/ASX 200 tăng 0.66%, Kospi đi ngang, Nikkei giảm 2.07%...
NHTW Nhật Bản mở rộng biên độ mục tiêu lợi nhuận Pháp áp đặt lệnh hạn chế 4 tuần tại 16 khu vực của đất nước Fed...
Theo kết quả mới nhất của mô hình định lượng do NY Fed phát triển, GDP của Mỹ trong quý đầu tiên dự kiến đạt 6,3% so với...
Cổ phiếu của Visa (V.US) giảm hơn 5,0% sau khi The Wall Street Journal cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu hoạt động kinh doanh thẻ...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các...
Cổ phiếu FedEx (FDX.US) tăng hơn 7% sau khi công ty chuyển phát công bố số liệu hàng quý khả quan. Công ty kiếm...
EURUSD lại giảm xuống dưới 1,19 và đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3. Cặp tiền này hiện đang kiểm tra mức...
Cổ phiếu phổ thông của nhà sản xuất ô tô Đức đang giảm hơn 16% trong ngày hôm nay. Nhìn vào các...
Các chỉ số Hoa Kỳ và Châu Âu đã bị ảnh hưởng sau khi Fed thông báo rằng họ sẽ không tìm cách...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn DE30 kiểm tra mức dao động ngắn hạn ở 14,745 Cổ phiếu phổ thông của Volkswagen...
Quyết định hôm nay của NHTW Nhật Bản làm nổi dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng đầu tiên về ý tưởng của Abenomics....
NHTW Nhật Bản đã kết thúc đợt xem xét chính sách kéo dài 3 tháng và công bố kết quả...
Powell đã đảm bảo rằng không cần phải lo lắng về lạm phát chỉ có tác dụng ngắn hạn. Lợi suất bắt đầu tăng trở lại,...
Dầu đang giao dịch dưới áp lực và giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 11. Dầu thô WTI giao sau giảm hơn 4%...
Volkswagen (VOW1.DE và VOW3.DE) đang thu hút rất nhiều sự chú ý trong tuần này nhờ mức tăng giá cổ phiếu...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Các cuộc đàm phán Mỹ-Trung tiếp tục Dữ liệu doanh số...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn. S&P 500 giảm 1.48%, Dow...
Chứng khoán châu Âu cao hơn dù lợi suất tăng Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong...
Cổ phiếu AMC Entertainment (AMC.US) tăng hơn 8% sau khi chuỗi rạp chiếu phim thông báo rằng 98% rạp chiếu phim của họ ở Hoa Kỳ sẽ mở...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ