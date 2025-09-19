DE30: Cuộc biểu tình sẽ kéo dài bao lâu?
DE30 đã thoát ra khỏi phạm vi đi ngang nhiều ngày và có thể đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ hai. Phe mua có...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0,770 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3, so với mức tăng...
Chỉ số DAX của Đức đã đạt đến đỉnh cao lịch sử mới trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó, chúng tôi thấy lợi...
Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định quan sát và chờ đợi trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn DE30 đạt mức đỉnh mới HeidelbergCement đề xuất mức cổ tức €2,20 cho mỗi cổ...
NHTW của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một đợt tăng lãi suất lớn hơn dự kiến vào ngày hôm nay. Thị trường...
DE30 là một trong những chỉ số Châu Âu hoạt động tốt nhất hiện nay. Chỉ số Đức hôm nay tăng hơn 1% và đạt mức cao kỷ lục...
Vàng đã tăng sau sự suy yếu của đồng đô la Mỹ hôm qua sau khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ....
Sau khi thiết lập đỉnh mới quanh mức $61,400, Bitcoin đã giảm do tin tức đến từ Ấn Độ. Kể từ đó, Bitcoin đã phải chịu áp lực...
Vào lúc 01:00 ngày 18/3/2021. Cuộc họp từ FOMC đã đưa ra kết quả như dự đoán: lãi suất cho vay từ Ngân...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên cao Các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Norges, CBRT và...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. Dow Jones và S&P 500 đóng...
Fed không muốn tăng lãi xuất cho đến năm 2023 Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt mức cao nhất trong...
Dưới đây là một số ý chính rút ra từ cuộc họp báo của Chủ tịch Fed. Phát biểu mở đầu: Các...
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chuẩn và việc mua tài sản như nhiều người mong đợi. Fed cam kết sử dụng đầy đủ...
Trên chỉ số US500 cũng như trên US100, người ta có thể quan sát thấy mô hình giá giảm tiềm ẩn trên...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một lệnh dừng để Bán cặp tiền theo...
Các nhà giao dịch đang chờ đợi quyết định của FOMC vào buổi tối (6:00 tối GMT). Sẽ có nhiều sự biến động vì...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô ở Mỹ tăng 2,396 triệu thùng trong tuần kết thúc vào...
