Tóm tắt thị trường này: Chứng khoán châu Âu rơi vào lo ngại về vắc xin
Chứng khoán Mỹ thở phào trước cuộc họp của Fed Một số nước EU đã tạm ngưng việc sử dụng vắc xin AstraZeneca’s Covid-19 Tổng...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Vào cuối phiên châu Âu, tâm trạng trên thị trường chứng khoán trở nên tồi tệ hơn sau những thông...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các...
Cổ phiếu của Eli Lilly (LLY.US) đã giảm hơn 8% sau khi nhà sản xuất thuốc công bố phương pháp điều trị thử nghiệm cho bệnh...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Bán theo các mức sau: Vào...
Tuần mới bắt đầu với tâm trạng tích cực trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi đồng USD cố gắng phục hồi những chuyển...
Chứng khoán Nga là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất ở châu Âu hiện nay. Chỉ số RUS50 tăng gần 1,5% và đang dẫn...
Thị trường châu Âu giao dịch cao hơn vào đầu tuần DE30 nằm trên đường xu hướng tăng ngắn hạn Volkswagen...
Giá Bitcoin vượt qua mức 60000$ / 1 Bitcoin, đạt đỉnh 61550$ lần đầu trong lịch sử sau khi chính quyền tổng thống Biden gửi đi các...
Khí đốt tự nhiên là một trong những mặt hàng hoạt động kém nhất hiện nay khi giá giảm hơn 2%. NATGAS đã...
Vàng đã dễ thở hơn một chút trong nửa đầu tuần khi lợi suất của Mỹ giảm trở lại. Tuy nhiên, khi lợi suất kỳ hạn 10 năm...
Câu chuyện tuần này khá đơn giản - hãy mua trước khi người khác làm. Những tấm chi phiếu của Joe Biden sẽ...
NHTW Châu Âu đã quyết định tăng tốc chương trình PEPP như một nỗ lực nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm sự gia tăng lợi suất. Trong...
Phiên châu Âu mở cửa đi ngang Dữ liệu Tier 2 từ Mỹ và Canada Biden phát biểu lúc...
Chứng khoán châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Nikkei tăng 0.2%, S&P/ASX 200 tăng 0.1%, Kospi giảm 0.2%...
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ đạt mức cao mới trong 1 năm Tổng thống Biden đã ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn...
AT&T (T.US) cổ phiếu tăng hơn 3% sau khi công ty tăng dự báo về lượng thuê bao HBO Max và HBO toàn cầu lên 120-150...
Hôm qua, OPEC đã công bố báo cáo hàng tháng về tình hình thị trường dầu thô toàn...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế Bán theo các mức sau: Vào...
