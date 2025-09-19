Tin nóng: Chỉ số tâm lí tiêu dùng của Đại học Michigan vượt xa mong đợi
Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan đã tăng từ 76,8 điểm vào tháng 2 lên 83,0 điểm vào...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thị trường châu Âu giao dịch thấp hơn Kiểm tra DE30 hỗ trợ ở 14.470 điểm Deutsche Bank dự kiến doanh thu sẽ giảm trong...
Tâm trạng lạc quan trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại Phố Wall đã đẩy các chỉ số chính của Mỹ lên...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Báo cáo thị trường lao động Canada tháng Hai Hôm...
S&P 500, Dow Jones và Russell 2000 kết thúc giao dịch ngày hôm qua ở mức cao nhất mọi thời đại lần lượt là...
ECB sẽ tăng tốc độ mua trái phiếu Dữ liệu yêu cầu thất nghiệp hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 Tổng thống...
Cổ phiếu Boeing (BA.US) tăng hơn 5% sau khi Reuters báo cáo rằng nhà sản xuất máy bay này gần hoàn tất đơn...
Christine Lagarde tại hội nghị ECB đã phải trả lời các câu hỏi chủ yếu liên quan đến việc tăng tốc độ mua tài sản theo...
Trong cuộc họp báo, Christine Lagarde đặc biệt nhấn mạnh rằng sự gia tăng lợi suất gần đây có nguy cơ ảnh hưởng đến các điều...
D1 DE30 quay trở lại từ mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Năm và có thể kết thúc chuỗi bốn ngày chiến thắng. Sau...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 0.712 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 3, so với mức tăng 0.745...
ECB không thay đổi chính sách tiền tệ của mình trong cuộc họp tháng 3 năm 2021 mặc dù tốc độ mua trái phiếu...
Mô hình đáy kép đã xuất hiện trên biểu đồ AUDUSD gần đây và đã kích hoạt một đợt...
Thị trường châu Âu giao dịch trái chiều hôm nay DE30 quay trở lại từ mức cao mới nhất mọi thời đại Hugo...
Bạch kim tiếp tục tăng từ đà giảm trong tuần trước và có thể nhận thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong tuần này. Kim loại...
Vàng tiếp tục động thái phục hồi sau nỗ lực thất bại trong việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức $1.680. Kim loại quý...
Sau khi đạt mức cao mới quanh mức 71.35 USD, dầu đã giao dịch dưới áp lực vào cuối năm. Trên khung thời...
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên cao Quyết định tỷ giá của ECB lúc 12:45 chiều GMT, cuộc họp của Lagarde...
