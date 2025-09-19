Bản tin ngày 11.03.2021
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua hầu hết ở mức cao hơn. Dow Jones tăng 1.46%, S&P...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhẹ sau phiên đấu thầu Dow Jones đạt mức cao nhất mọi thời đại mới Tỷ lệ...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) giảm hơn 1.0% sau khi hãng tin Nikkei đưa tin rằng gã khổng lồ công nghệ sẽ giảm sản lượng dự kiến iPhone...
Tỷ lệ lạm phát của Mỹ cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 Chỉ số CPI cốt lõi thấp hơn kỳ vọng Tỷ lệ lạm phát hàng...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, dự trữ dầu thô ở Mỹ đã tăng 13.80 triệu thùng trong tuần kết thúc...
Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức giới hạn dưới 0.25% như nhiều người mong đợi. Ngân...
US100 Hãy bắt đầu phân tích hôm nay với chỉ số công nghệ của Hoa Kỳ - Nasdaq-100 (US100). Nhìn vào khoảng...
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng lên 1.7%% trong tháng 2 từ mức 1.4% của tháng trước, giống với kỳ vọng...
Thị trường châu Âu tăng thêm mức tăng của ngày hôm qua DE30 kiểm tra giới hạn trên của kênh đi...
Cuộc họp của ECB (quyết định vào thứ Năm lúc 12:45 chiều GMT, hội nghị bắt đầu lúc 1:30) đã thành công...
Dầu Brent (OIL) đã ra mắt trong tuần này trên mức 70 USD, mức cao nhất vào đầu tháng 1 năm 2020, trong bối cảnh căng...
Vàng tạm thời điều chỉnh khỏi trạng thái OverSell, quay trở lại giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng 1697.5. Cú đảo chiều tạm...
Nhìn vào US30 từ góc độ kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng chỉ số đã vẽ một mô hình đỉnh kép...
US100 đã tăng hơn 3.6%, chạm giới hạn trên của vùng hợp nhất ở mức 12.750 điểm. Người bán đã không thể phá...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về kích thích trị giá 1.9 nghìn...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua cao hơn. Nasdaq tăng 3.69%, S&P 500 tăng 1.42%...
Chứng khoán châu Âu mở rộng mức tăng của ngày hôm qua Nasdaq tăng 4% Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tăng hơn 14% hôm nay sau khi giảm 21% trong năm ngày giảm liên tiếp. Động thái đi lên của...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURCAD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các...
