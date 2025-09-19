Cổ phiếu Tesla tăng 14% nhờ số liệu bán hàng lạc quan từ Trung Quốc
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tăng hơn 14% hôm nay sau khi giảm 21% trong năm ngày giảm liên tiếp. Động thái đi lên của...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
TD BANK đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURCAD. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện một vị thế Bán theo các...
Ngân hàng Danske (Đan Mạch) đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt một vị thế...
Dầu: Dầu Brent phá vỡ mức giá trên 70 USD/thùng Giá tăng trên 50 USD kể từ mức thấp cục bộ tương...
Việc đồng đô la mạnh lên vào ngày hôm qua đã dẫn đến việc bán tháo hơn nữa trên thị trường vàng...
Thị trường chứng khoán châu Âu giao dịch cao hơn một chút DE30 giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại Cổ...
US100 đã lao dốc vào ngày hôm qua, giảm gần 3% khi các nhà đầu tư rời cổ phiếu tăng trưởng và chuyển...
Mặc dù dầu Brent (OIL) khởi động tuần với khoảng cách tăng giá lớn, người mua đã không thể duy trì động lực và...
US30 (hợp đồng Dow Jones) tăng hơn 1.8% và đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ngay cả khi thực tế là lợi suất trái phiếu kho bạc...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền CADJPY. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện lệnh Mua với các mức sau: Điểm...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị thực hiện lệnh Mua với các mức sau: Điểm...
Thị trường châu Âu mở cửa phiên thấp Báo cáo của WASDE dự kiến sản lượng dự trữ ngô, đậu nành...
Các chỉ số Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones tăng 0.97%, S&P 500 giảm 0.54%,...
Những chủ đề sẽ thảo luận trong tuần này: Lạm phát có phải là một rủi ro nghiêm trọng? Tại sao lợi tức trái...
DAX và Dow Jones đều đạt mức cao kỷ lục mới Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật kích thích trị giá 1.9...
Cổ phiếu GameStop (GME.US) tăng hơn 30% sau khi nhà bán lẻ trò chơi điện tử xác nhận hôm nay rằng nhà đầu tư hoạt...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán được cải thiện rõ ràng sau khi mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ. Khi nhìn...
Kể từ đầu phiên hôm nay, chúng tôi đã quan sát tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán,...
Cặp GBPUSD đã trải qua một đợt giảm giá đáng kể trong những ngày gần đây. Sau khi mức cao nhất của năm nay là...
